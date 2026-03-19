KOD EME (4) "BEZ PROPUSTA", A KOD MARKA BILO NEPRAVILNOSTI: Ispitane okolnosti dve smrti u čačku posle operacije krajnika

U lečenju četvorogodišnje Eme Marković iz okoline Čačka, koja je preminula 4. februara posle operacije trećeg krajnika u Opštoj bolnici u ovom gradu - nisu pronađene proceduralne, ni stručne greške, dok ih je u lečenju Marka Mikića (38), koji je takođe posle operacije krajnika preminuo u istoj bolnici u noći između 11. i 12. februara - bilo.

To je utvrđeno nakon unutrašnje i spoljašnje kontrole, kao i inspekcijskog nadzora u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Savetnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Dragoljub Paunović rekao je juče da su u slučaju male Eme neka ispitivanja još u toku, ali da proceduralne i stručne greške nisu pronađene.

- Za drugog pacijenta postojale su i stručne i proceduralne greške, ali obdukcioni nalazi nisu gotovi tako da je teško sada govoriti o stepenu tih grešaka i kako su nastale - rekao je Paunović.

Prema njegovim rečima, potrebno je da prođe još neko vreme kako bi obdukcioni nalaz bio u potpunosti gotov, nakon čega se svi nalazi stavljaju pred tužioca, a nadležni sud donosi odluku o postojanju krivice i njenom stepenu.

Vršilac dužnosti direktora čačanske Opšte bolnice Dejan Dabić, koji je posle smrti male Eme podneo ostavku, kaže da su obavljene sve zakonski propisane obaveze nakon neželjenih događaja, a koje podrazumevaju i unutrašnju kontrolu.

- Mi smo u obavezi bili da obavestimo nadležnog zdravstvenog inspektora i Ministarstvo zdravlja što smo i učinili. Obavili smo unutrašnji nadzor, koji je sprovela komisija sastavljena od lekara koji nisu učestvovali u lečenju preminulih pacijenata. Sve potrebne i neophodne podatke i medicinsku dokumentaciju smo dostavili inspekciji i ministarstvu. Ono što je bilo do nas je urađeno - rekao je Dabić.