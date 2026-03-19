"NISU POKAZALI NI TRUNKU EMPATIJE I SAMILOSTI PREMA DEČAKU": Bolesna mržnja blokaderskih medija prema svemu što je ljudsko (VIDEO)

VODITELjI blokaderske Nove S, Marko Stepanović i Srđan Jovanović, brutalno su ismevali osmogodišnjeg dečaka Andriju Kneževića iz Bajine Bašte koji boluje od Mojamoja bolesti, a sagovornici "Novosti" ističu da ti mediji nisu pokazali ni u jendom momentu trunku empatije i saosećanja i da im je jedini cilj bolesna mržnja prema predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću.

Podsetimo, dečak Andrija Knežević iz Bajine Bašte, koji boluje od Mojamoja bolesti, javno je ismejan na blokaderskoj TV Nova S od strane voditelja Marka Stepanovića i Srđana Jovanovića samo zato što ga je posetio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Voditelji su se na najsramniji mogući način narugali detetu samo zato što je zaplakao jer je video predsednika Vučića.

Kakvi su ovo monstrumi. Idioti se podsmevaju predivnom dečaku, pravom malom heroju, Andriji Kneževiću iz Bajine Bašte. I to samo zato što se toliko obradovao predsedniku Vučiću @avucic da su mu krenule suze. Ovo su vam blokaderi, Srbijo. Ovo je njihovo pravo lice. pic.twitter.com/R1CWO4LbG3 — Ana Brnabic (@anabrnabic) March 17, 2026

DRAGOSLAV BOKAN:Taj dečak nije izazvao samilost niti empatiju kod voditelja

- Njegoš je rekao jednom zauvek da strah životu kalja obraz često, a ja bih dodao, a mržnja uvek. Mržnja ne može da dovede ni do čega dobrog, a ovo je samo jedan od najubedljivijih primera ovakvog razmišljanja. Mržnja prema predsedniku Vučiću, prema partiji koja vodi Srbiju i prema svima nama koji branimo državotvorne stavove Aleksandra Vučića i njehovih saradnika izazivaju kombinaciju mržnje i prezira kod naših protivnika, a dokle to ide to samo povremeno možemo da saznamo u primerima kao što je ovaj - rekao je Bokan.

Bokan ističe da surova sudbina jednog dečaka, čije su najmlađe godine zarobljene između bolnica i straha od prerane smrti, nije izazvala ni samilost ni empatiju kod voditelja.

Prema njegovim rečima, voditelj je dete tretirao isključivo kao pijuna u svojoj jezivoj igri mržnje usmerenoj protiv predsednika Vučića.

- Taj dečak za njega ne postoji sem kao prilika da udari po čoveku koji mu je pomogao i mi prosto ostajemo bez reči u takvim situacijama, ali prosto moramo da progovaramo da se ta priča ne bi razvijala dalje i da taj šumski požar ne bi postao katastrofa koja će uništiti našu zemlju. Mržnja i razdori nastavljaju nedovršene građanske ratove, a prete da se nikad ne stabilizujemo i da mir među ljudima i dobra volja postaju nedostižni ideali zbog ovakvih situacija kao što je ona na koju moramo da progovorimo i sada. Ono što je meni ostalo da kažem nije nikakva reč osvete i kletve već samo to da se svi zajedno pomolimio i prekrstimo za dušu ovih nesrećnika koji su dopustili da im mržnja oduzme ljudskost i da ostaju zabeleženi u večnosti kao primer najstrašnijeg pada koje može da dovede ova profesija novinarsko-voditeljska. - istakao je Bokan.

PREDRAG RAJIĆ: Blokaderi mrze prvo sebe, pa onda ceo svet

- Blokaderi mrze prvo sebe, pa onda ceo svet. Gadosti koje oni pišu po društvenim mrežama, moralnim ljudima nikada neće pasti na pamet - kazao je Rajić.

- Blokaderi mrze prvo sebe, pa onda ceo svet. Gadosti koje oni pišu po društvenim mrežama, moralnim ljudima nikada neće pasti na pamet - kazao je Rajić.

Država nastavlja da pomaže

Podsetimo, Vučić je rekao da je bolesni dečak Andrija Knežević sa kojim se video veoma senzitivan i emotivan i da će država nastaviti da mu pomaže u lečenju.

Samo sam zbog Andrije ovde. On mi je danas najvažniji na celom svetu. Kada sam pročitao sa čim se sve bori ovaj mali anđeo i koliko je hrabar, teško sam izdržao da ne zaplačem. Imali smo mnogo tema za razgovor, od Zvezde, do šaha. Pošto mi je rekao da voli šah, obećao sam mu da će sutra od mene dobiti jedan specijalan, a onda kad dođem sledeći put, očekujem da će da me pobedi.

- Ima prelepe i preemotivne oči, on je, pošto sam saznao o čemu je reč - dakle to su ti krvni sudovi koji su potpuno zakrčeni u mozgu sa obe strane, i leve i desne, ali on je toliko bistar, toliko sladak i simpatičan i kada vidite da se roditelje koji bi život dali za njega, nemate šta više da kažete osim da se nadate i da se uzdate u švajcarske lekare koji su najbolji i da se ponadate i poverujete da je moguće da pomognu malenom Andriji - naveo je Vučić.