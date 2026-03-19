KAKAV ŠAMAR DENVERU! Nikola Jokić ovo nije doživeo od novembra 2022. godine (VIDEO)

NBA karavan se ubrzano približava samoj završnici ligaškog dela sezone, a ekipa Denver Nagetsa nalazi se pred ozbiljnim ispitom zrelosti. Iako pozicija tima iz Kolorada trenutno garantuje direktnu kartu za plej-of, postavlja se legitimno pitanje – imaju li snage da tu poziciju i zadrže?

Foto AP

Činjenica da su još uvek u samom vrhu više je posledica očajne forme direktnih konkurenata, Los Anđeles Klipersa i Finiks Sansa, nego ubedljivih partija aktuelnih šampiona.

Novi šamar ambicijama tima koji predvodi Majkl Meloun stigao je u Memfisu. Nagetsi su poraženi na gostovanju Grizlijima rezultatom 125:118, čime su dozvolili Sansima da im se približe na svega tri pobede zaostatka.

Glavni uzrok neuspeha u Tenesiju može se tražiti u netipično sporom ulasku u meč Nikole Jokića. Domaćin je od samog starta primenio agresivnu strategiju „udaranja“ po srpskom centru, ne birajući sredstva da ga izbace iz ritma. U prvom poluvremenu, Jokić je delovao neprepoznatljivo i vidno frustrirano – delom zbog žestokih kontakata koje sudije nisu sankcionisale, a delom zbog sopstvenih grešaka.

Loši pasovi, nesigurna organizacija napada i netipična dekoncentracija kumovali su tome da Memfis diktira tempo. Situacija je u jednom momentu bila toliko kritična da je Denverov stručni štab morao da rotira kako bi Jokić dobio dragocenih nekoliko minuta na klupi da se konsoliduje i "ohladi" od batina koje je pretrpeo u reketu.

Iako Denver nije imao ogroman zaostatak na velikom odmoru, Memfis je u trećoj četvrtini otišao na dvocifrenu prednost. Upravo je taj momenat bio alarm za Jokića. Srpski as je odlučio da potisne sudijski kriterijum u drugi plan i podseti publiku zašto je najbolji na svetu. Krenula je serija poena sa distance, krunisana neverovatnom trojkom gotovo sa centra terena uz dodatno slobodno bacanje.

Na njegovim krilima, uz dobra rešenja na niskom postu i pravovremena razigravanja saigrača, Denver se vratio u život i prišao na samo dva poena zaostatka. Činilo se da je momentum na strani gostiju, ali Memfis je imao spreman odgovor.

Kada se očekivao potpuni preokret, Grizliji su "namestili ruku" za tri poena. Svaki put kada bi Denver zapretio, domaćin bi odgovorio dalekometnom paljbom, držeći Nagetse na bezbednoj distanci do samog kraja.

Kada se podvuče crta, statistika Nikole Jokića deluje impresivno, ali nosi i "tamnu stranu". Učinak od 29 poena, 14 skokova i 9 asistencija je na nivou MVP kandidature, ali 10 izgubljenih lopti jasno govori o problemima u igri, tako da je srpski košarkaš sada i zvanično centar sa najviše utakmica sa 10+ izgubljenih lopti ikada u NBA ligi. Ovo mu se prvi put desilo od novembra 2022. godine i meča protiv Oklahome.

Da je Srbin ranije ušao u prepoznatljiv ritam, ishod bi verovatno bio drugačiji, naročito ako se uzme u obzir da Denveru i dalje nedostaju ključni šrafovi u odbrani i tranziciji – Eron Gordon i Pejton Votson.

Pored Jokića, svetla tačka u porazu bio je Kristijan Braun sa fantastičnih 26 poena, sedam skokova i pet asistencija. Ipak, to nije bilo dovoljno protiv raspoloženog Taja Džeroma, koji je sa 21 poenom i po 9 skokova i asistencija bio x-faktor Memfisa i arhitekta trijumfa koji pali crveni alarm u Koloradu.

