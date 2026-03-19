NAGLE ODLUKE, SELIDBE, RASKIDI Astro savet za četvrtak, 19. mart: Na ovih 7 znakova najviše utiče mlad Mesec u Ribama
JEDNOM godišnje, mlad Mesec nađe se u tajanstvenim, intuitivnim Ribama, a ove godine ta faza obrazuje se na 28. stepenu ovog znaka, stepenu koji nosi simboliku Raka (privatni život, dom, porodica, majka, domovina).
U ovoj prirodnoj pojavi uvek učestvuje Sunce, jer se tada Sunce i Mesec nalaze na istom stepenu, tj. prave konjunkciju, u ovom slučaju, u Ribama. Taj napet aspekt, spoj Sunca (svest i logika) i Meseca (podsvest i emocije) utiče na naše rasuđivanje, čineći nas sklonim subjektivnim zaključcima, pristrasnim reakcijama, vođeni smo emocijama, mada u dubini duše znamo da treba poslušati razum.
Mada se ova Mesečeva mena događa jednom godišnje, aspekti koje obrazuje sa tranzitnim planetama nisu isti već se iz godine u godinu razlikuju (osim konjunkcije Sunca i Meseca).
Ove godine, mlad Mesec, na 28. stepenu poslednjeg zodijačkog znaka, obrazuje napet aspekt (kvadrat) sa tranzitnim Uranom na Algolu koji pojačava intuiciju i donosi inspiraciju i nove, originalne ideje, najviše vodenim znacima treće dekade, Rakovima, Škorpijama i Ribama.
Međutim, ovaj izazovan aspekt upozorava i na opasnost u saobraćaju, nagle odluke, iznenadne selidbe, promene mesta boravka, stana, raskide, razvode, sukobe sa ženama, probleme u porodici. To će najviše osetiti rođeni krajem znaka Bika, Lava i Vodolije.
U zavisnosti od pozicije mladog Meseca i Urana u vašim astrološkim kućama, možete da vidite u kojim oblastima života možete da očekujete promene ili početak nečeg novog.
