Panorama

NAGLE ODLUKE, SELIDBE, RASKIDI Astro savet za četvrtak, 19. mart: Na ovih 7 znakova najviše utiče mlad Mesec u Ribama

Marina Jungić Milošević, astrolog

19. 03. 2026. u 07:00

JEDNOM godišnje, mlad Mesec nađe se u tajanstvenim, intuitivnim Ribama, a ove godine ta faza obrazuje se na 28. stepenu ovog znaka, stepenu koji nosi simboliku Raka (privatni život, dom, porodica, majka, domovina).

НАГЛЕ ОДЛУКЕ, СЕЛИДБЕ, РАСКИДИ Астро савет за четвртак, 19. март: На ових 7 знакова највише утиче млад Месец у Рибама

U ovoj prirodnoj pojavi uvek učestvuje Sunce, jer se tada Sunce i Mesec nalaze na istom stepenu, tj. prave konjunkciju, u ovom slučaju, u Ribama. Taj napet aspekt, spoj Sunca (svest i logika) i Meseca (podsvest i emocije) utiče na naše rasuđivanje, čineći nas sklonim subjektivnim zaključcima, pristrasnim reakcijama, vođeni smo emocijama, mada u dubini duše znamo da treba poslušati razum.

Mada se ova Mesečeva mena događa jednom godišnje, aspekti koje obrazuje sa tranzitnim planetama nisu isti već se iz godine u godinu razlikuju (osim konjunkcije Sunca i Meseca).

Ove godine, mlad Mesec, na 28. stepenu poslednjeg zodijačkog znaka, obrazuje napet aspekt (kvadrat) sa tranzitnim Uranom na Algolu koji pojačava intuiciju i donosi inspiraciju i nove, originalne ideje, najviše vodenim znacima treće dekade, Rakovima, Škorpijama i Ribama.

Međutim, ovaj izazovan aspekt upozorava i na opasnost u saobraćaju, nagle odluke, iznenadne selidbe, promene mesta boravka, stana, raskide, razvode, sukobe sa ženama, probleme u porodici. To će najviše osetiti rođeni krajem znaka Bika, Lava i Vodolije.

U zavisnosti od pozicije mladog Meseca i Urana u vašim astrološkim kućama, možete da vidite u kojim oblastima života možete da očekujete promene ili početak nečeg novog.

CRNOGORAC "PAO" U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?

"IMAM ljude koji bi platili mnogo novca da ova osoba i drugi poput njega budu uhapšeni i predati njima. Zasad imam tri ili više osoba za kojima se traga radi hapšenja... Za svaku osobu dobijamo 1,5 miliona američkih dolara. Potreban nam je saradnik koji neće mnogo pitati, ali će nam dati te informacije, a nakon što ja potvrdim lokaciju (lično ću je proveriti), dobijamo novac".

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

"NAPRAVILI SU PODVIG! NEVEROVATNO!" Vladimir Putin danas nije krio oduševljenje NjIMA! (VIDEO)

NISU NI PROGOVORILE, A VEĆ LAŽU? Bebe mlađe od jedne godine umeju da obmanjuju

PRETVARANjE da ne čuju roditelje ili skrivanje igračaka jedan je od prvih načina na koje deca uče da manipulišu situacijom, dok do treće godine mogu da smisle i složenije laži, poput: "Duh je pojeo čokoladu, nisam ja." Nove studije pokazuju da obmana nije veština koja se javlja tek sa razvojem jezika ili svesnog razmišljanja, već se gradi postepeno, i to od prvih meseci života.

