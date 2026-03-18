JEDNOSTAVNA, A UKUSNA I ZDRAVA: Krem čorba od celera

Zamislite kuvani krompir sa aromom celera i belog luka. Primamljivo, zar ne. Ova čorba je to i još mnogo više!

Potrebno je:

2 kašike maslinovog ulja, 1 manja glavica crnog luka, 2 čena belog luka, 1 koren celera, 1-2 krompira, 1 l bujona od povrća, so, biber

Priprema:

U šerpu stavite maslinovo ulje pa na laganoj vatri popržite, sitno seckane, obe vrste luka. Dodajte naseckani celer i krompir, začinite pa prelijte litrom bujona od povrća - po potrebi dodajte još, ali ne previše, jer bi čorba trebalo da bude baš gusta. Kuvajte oko 40 minuta na laganoj vatri, pa izblendirajte štapnim mikserom. Možete je, po želji, preliti s malo maslinovog ulja i ukrasiti svežim peršunovim listom.