JEDNOSTAVNA, A UKUSNA I ZDRAVA: Krem čorba od celera
Zamislite kuvani krompir sa aromom celera i belog luka. Primamljivo, zar ne. Ova čorba je to i još mnogo više!
Potrebno je:
2 kašike maslinovog ulja, 1 manja glavica crnog luka, 2 čena belog luka, 1 koren celera, 1-2 krompira, 1 l bujona od povrća, so, biber
Priprema:
U šerpu stavite maslinovo ulje pa na laganoj vatri popržite, sitno seckane, obe vrste luka. Dodajte naseckani celer i krompir, začinite pa prelijte litrom bujona od povrća - po potrebi dodajte još, ali ne previše, jer bi čorba trebalo da bude baš gusta. Kuvajte oko 40 minuta na laganoj vatri, pa izblendirajte štapnim mikserom. Možete je, po želji, preliti s malo maslinovog ulja i ukrasiti svežim peršunovim listom.
SLATKA ČAROLIJA: Čokoladni rolat sa marcipanom, uživanje za sva čula
13. 03. 2026. u 07:00
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
