VUČIĆ O IZJAVI TONINA PICULE: Crveni krst je rekao da je više nestalih Srba nego Hrvata, ali ti nestali Srbi valjda nisu ljudi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas povodom izjave izvestilaca EP Tonina Picule da on i hrvatske komšije uvek mnogo više govore o sebi nego o njemu.

- Biću kratak. Mislim da Picula i naše hrvatske komšije uvek mnogo više govore o sebi nego o meni. Dolazite navodno sa dobrim namerama, a u stvari jedina vam je namera u skladu kako ste se ponašali dok ste držali pušku protiv srpskog naroda, to sada nastavite. Odlično razumem šta radi, i nisam naročito zabrinut. Ljudi koji nisu u stanju da razumeju jednu prostu činjenicu. Proteklih 7 dana videli ste u njihovim medijima, kada zovu blokadera da hvale Hrvatsku, primetili ste da insistiraju kako Srbija nije pronašla nestala lica a nikada im nije niko rekao, a ja sam im rekao stotinama puta, oni se ponašaju kao da nisu čuli.

- Crveni krst iz Ženeve im je rekao više je nestalih Srba nego nestalih Hrvata. A ja svaki dan slušam o nestalim Hrvatima. Ali ti nestali Srbi valjda nisu ljudi i zato ih niko ne spominje. Mi smo zlikovci što nisu pronađeni nestali Hrvati, iako to jako želim, a oni neće ni da pomenu nestale Srbe. Kako onda da razgovarate sa nekim ko ne želi da čuje? O čemu da razgovaramo? Oni pokušavaju da zaustave Srbiju na svaki način, ne ide im baš najbolje, a nastaviće sigurno - rekao je Vučić.