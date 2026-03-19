AMERIČKA OPERACIJA U IRANU BLIZU ZAVRŠETKA DŽonson: Stvar sa Ormuskim moreuzom se malo odugovlači
PREDSEDNIK Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Majk Džonson izjavio je da će se misija Sjedinjenih Američkih Država u Iranu uskoro završiti, prenosi CNN.
Upitan koliko dugo će trajati sukob, on je ponovio stav ameirčkog predsednika Donalda Trampa da će to biti uskoro.
-To je rekao i glavnokomandujući. Već smo nekoliko nedelja u tome. Mislim da misija samo što nije završena i verujem da će ubrzo biti gotova, rekao je on.
Na pitanje novinara koliko vladu SAD košta rat sa Iranom, Džonson je rekao da se to ne može u ovom trenutku izračunati jer rat još traje.
Istakao je da su iranski udari koji su doveli do zatvaranja Ormuskog moreuza iskomplikovali projekcije o okončanju rata.
-Stvar sa Ormuskim moreuzom se malo odugovlači, smatra Džonson.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP JE BESAN: Zabranili su sve, ali snimci iranskih udaran na baze SAD se i dalje pojavljuju! (VIDEO/FOTO)
18. 03. 2026. u 19:30 >> 19:56
POTPISUJE SE ISTORIJSKI UGOVOR: Vojvodina postaje čvorište Evrope, kreće gradnja gigantske saobraćajnice (FOTO/VIDEO)
PROJEKAT Osmeh Vojvodine obuhvata izgradnju 185 km brze saobraćajnice, sa 46 mostova i 34 nadvožnjaka, čime se smanjuje vreme putovanja.
18. 03. 2026. u 09:30
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
"PUTINE, IZAĐI!" Pozvao ruskog predsednika na dvoboj - bizaran video kruži internetom
NEOBIČAN snimak kruži mrežama, a na njemu se vidi mladić koji stoji na Crvenom trgu i izaziva predsednika Rusije Vladimira Putina na dvoboj. Međutim, snimak nije stvaran, već je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, ali sa jasnim ciljem.
18. 03. 2026. u 18:34
