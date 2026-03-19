Svet

AMERIČKA OPERACIJA U IRANU BLIZU ZAVRŠETKA DŽonson: Stvar sa Ormuskim moreuzom se malo odugovlači

Predrag Stojković

19. 03. 2026. u 00:10

PREDSEDNIK Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Majk Džonson izjavio je da će se misija Sjedinjenih Američkih Država u Iranu uskoro završiti, prenosi CNN.

Foto: Printskrin Iks

Upitan koliko dugo će trajati sukob, on je ponovio stav ameirčkog predsednika Donalda Trampa da će to biti uskoro.

-To je rekao i glavnokomandujući. Već smo nekoliko nedelja u tome. Mislim da misija samo što nije završena i verujem da će ubrzo biti gotova, rekao je on.

Na pitanje novinara koliko vladu SAD košta rat sa Iranom, Džonson je rekao da se to ne može u ovom trenutku izračunati jer rat još traje.

Istakao je da su iranski udari koji su doveli do zatvaranja Ormuskog moreuza iskomplikovali projekcije o okončanju rata.

-Stvar sa Ormuskim moreuzom se malo odugovlači, smatra Džonson.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika
Fudbal

0 14

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

18. 03. 2026. u 17:16

TAJNE OPERACIJE IZRAELSKIH SLUŽBI: Kako eliminišu iranske moćnike - likvidirani pre nego što shvate šta ih je zadesilo
Svet

0 0

TAJNE OPERACIJE IZRAELSKIH SLUŽBI: Kako eliminišu iranske moćnike - likvidirani pre nego što shvate šta ih je zadesilo

USRED sve intenzivnijeg sukoba između Izraela, SAD i Irana, jedan od najviših iranskih bezbednosnih zvaničnika, Ali Laridžani, pojavio se u javnosti u Teheranu, rekavši da se „duh hrabrih ljudi, zvaničnika i lidera ne može pobediti“. Ali samo nekoliko dana kasnije, ubijen je u preciznom raketnom napadu izraelskih obaveštajnih službi. Iste noći, prema informacijama koje su Izraelu dostavili sami iranski građani, lociran je i vođa paravojne milicije Basidž, Golamreza Sulejmani, koji je takođe likvidiran.

18. 03. 2026. u 13:00

Ostali sportovi

0 10

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kkako oduševljen.

18. 03. 2026. u 15:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
