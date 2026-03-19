AMERIČKA OPERACIJA U IRANU BLIZU ZAVRŠETKA DŽonson: Stvar sa Ormuskim moreuzom se malo odugovlači

PREDSEDNIK Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Majk Džonson izjavio je da će se misija Sjedinjenih Američkih Država u Iranu uskoro završiti, prenosi CNN.

Upitan koliko dugo će trajati sukob, on je ponovio stav ameirčkog predsednika Donalda Trampa da će to biti uskoro.

-To je rekao i glavnokomandujući. Već smo nekoliko nedelja u tome. Mislim da misija samo što nije završena i verujem da će ubrzo biti gotova, rekao je on.

Na pitanje novinara koliko vladu SAD košta rat sa Iranom, Džonson je rekao da se to ne može u ovom trenutku izračunati jer rat još traje.

Istakao je da su iranski udari koji su doveli do zatvaranja Ormuskog moreuza iskomplikovali projekcije o okončanju rata.

-Stvar sa Ormuskim moreuzom se malo odugovlači, smatra Džonson.

(Tanjug)

