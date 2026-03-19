CEO SVET BRUJI O FILIPU PAVIĆU! Ko je novi Bajernov klinac na "ić"?

19. 03. 2026. u 07:00 >> 07:00

Revanš utakmica osmine finala Lige šampiona protiv Atalante ostaće upamćena ne samo po ubedljivoj pobedi minhenskog Bajerna, već i po rađanju novog fudbalskog čuda.

Trener Vinsent Kompani povukao je hrabar potez i u vatru bacio 16-godišnjeg defanzivca hrvatskih korena, Filipa Pavića, koji je upravo na ovoj velikoj sceni zabeležio svoj debi u seniorskom fudbalu.

Pavić je na teren istrčao u 72. minutu, zamenivši iskusnijeg sunarodnika Josipa Stanišića pri sigurnom vođstvu Bavaraca od 4:0. Tim trenutkom, sa svega 16 godina i 58 dana, mladi stoper postao je drugi najmlađi debitant u prebogatoj istoriji kluba, odmah iza rekordera Paula Vanera.

Uspon Filipa Pavića bio je meteorski. Rođen 19. januara 2010. godine, fudbalsku azbuku počeo je da uči u malom klubu SV Valdperlah, odakle je još 2019. godine stigao u Bajernovu akademiju. Njegov talenat nije prošao nezapaženo – Kompani ga je priključio treninzima prvog tima još dok je imao 15 godina, ali su stroga pravila Nemačkog fudbalskog saveza tada odložila njegov zvanični debi.

Nakon što je nedavno prekomandovan iz U-17 u U-19 selekciju, bilo je jasno da je pitanje dana kada će zakoračiti na veliku scenu. Da Bajern sa njim ima dugoročne planove, potvrđuje i profesionalni ugovor potpisan početkom godine, koji ga vezuje za Minhen čak do leta 2029. godine.

Pavić se primarno snalazi na poziciji štopera, ali zahvaljujući sjajnoj tehnici i čitanju igre, podjednako kvalitetno može da pokrije pozicije desnog beka i zadnjeg veznog. Upravo ta univerzalnost čini ga jednim od najuzbudljivijih projekata evropskog fudbala.

Ipak, uz klupsku karijeru, u fokusu javnosti je i njegova reprezentativna budućnost. Pavić je trenutno kapiten nemačke U-16 reprezentacije, ali njegovi hrvatski koreni drže čelnike Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) u stanju pune pripravnosti.

Iako je prošle godine dobio poziv za hrvatsku U-15 selekciju, mladi defanzivac je za sada ostao veran „Pancerima“. Ipak, prema FIFA pravilima, vrata za promenu sportskog državljanstva su i dalje širom otvorena, što će u narednim godinama sigurno biti tema velikog "rata" dva saveza za ovog vunderkinda.
 

