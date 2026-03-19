STRAŠNA PRETNJA IRCG: Svet strepi od eskalacije; Američki mediji o Trampovoj reakciji

IRANSKI korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da će iranske snage uništiti čitavu gasnu i naftnu industriju zemalja Persijskog zaliva u slučaju da energetski sektor Irana ponovo bude meta napada.

-Ponovo vas upozoravamo da ste napravili veliku grešku time što ste napali infrastrukturu Irana. Ako se to ponovi, dalji napadi na vašu energetsku infrastrukturu i vaših saveznika neće prestati do potpunog uništenja, a naš odgovor biće mnogo teži od večerašnjih napada, navodi se u saopštenju IRGC, prenosi Al Džazira.

Iranske snage ranije danas pokrenule su napade na energetske objekte više zemalja Persijskog zaliva, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, nakon što je Izrael izveo napade na iransko gasno polje Južni Pars.

Katar je ranije večeras presreo četiri od pet balističkih raketa ispaljenih na tu zemlju iz Irana, pri čemu je peta balistička raketa uspela da pogodi industrijski grad Ras Lafan i prouzorkuje veliku štetu.

Prethodno je evakuisano sve osoblje infrastrukturnih obejkata u Ras Lafanu koji služe za preradu tečnog naftnog gasa (LNG).

Ras Lafan predstavlja ključnu lokaciju katarske energetske infrastrukture, gde se prerađuju najveće količine LNG u toj zemlji.

Saudijske PVO snage presrelo je osam balističkih raketa lansiranih ka Rijadu, pri čemu su ostaci projektila pali na nekoliko kvartova u tom gradu.

Ministarstvo je takođe saopštilo da su saudijske snage presrele i uništile dron koji je ciljao gasno postrojenje u Istočnoj provinciji, navodeći da nije prijavljena materijalna šteta.

WSJ: Tramp se protivi daljim udarima na iransku energetsku infrastrukturu

Američki predsednik Donald Tramp protivi se daljim napadima na iransku energetsku infrastrukturu, nakon što je Izrael izveo vazdušne napade na iransko gasno polje Južni Pars, što je dovelo do toga da Iran pokrene uzvratne napade na energetsku infrastrkuturu više zemalja Persijskog zaliva, preneo je danas Vol Strit Džornal (WSJ) pozivajući se na neimenovane američke izvore.

WSJ navodi da se Tramp saglasio da Izrael pokrene prvi udar, kako bi se "poslala poruka Iranu" u vezi sa time što je, usled iranskih napada, zatvoren Ormuski moreuz, ali i da se američki predsednik sada protivi daljim sličnim napadima.

Uprkos tome, dodaje se, Tramp možda bude otvoren za više napada na iransku energetsku infrastrukturu ukoliko Iran nastavi da onemogućava prolaz tankerima kroz Ormuski moreuz.

Prethodno je izraelski Kanal 12 preneo, pozivajući se na neimenovanog izraelskog zvaničnika, da je raketni napad na Južni Pars u potpunosti bio koordinisan sa SAD, i da je predstavljao poruku američkog predsednika Donalda Trampa da gubi strpljenje sa iranom zbog toga što je Ormuski moreuz i dalje zatvoren zbog iranskih napada.

Kako je rekao izvor izraelske televizije, Izrael je zapretio daljim udarima na iranska energetska postrojenja.

-Izrael je operativno pomogao kako bi poslao američki poruku. Ili će Ormuski moreuz biti otvoren i Iranci ukloniti pomorske mine, ili će celokupno postrojenje biti uništeno, kao i druga energetska postrojenja, rekao je neimenovani visoki izraelski zvaničnik za tu televiziju.

AP je preneo da su SAD bile obaveštene o planovima Izraela da napadne najveće svetsko gasno polje Južni Pars, ali da nisu u tom napadu učestvovale.

Do napada je došlo ranije danas, a oštećeno je više objekata u Specijalnoj ekonomskoj energetskoj zoni Južni Pars.

Nalazište Južni Pars je najveća poznata rezerva gasa na svetu i obezbeđuje oko 70 procenata iranskog domaćeg prirodnog gasa.

Iran, koji to najveće nalazište prirodnog gasa na svetu deli sa Katarom, razvio je infrastrukturu na gasnom polju sa svoje strane od kraja 1990-ih.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"