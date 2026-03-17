NOVAK ĐOKOVIĆ DONOSI ODLUKU BEZ PRESEDANA?! NJegovi navijači, ali i oni koji ga ne podnose - gledaju i ne veruju

Najnovije vesti iz tenisa tiču se i najboljeg koji se ikada bavio "belim sportom": ponovo je u centru pažnje Novak Đoković.

Željen povratka na staze uspeha koje donose i titule, najbolji srpski teniser je stigao na američku turneju, ali...

Em je izgubio "pre vremena" u Indijan Velsu, gde ga je prvi put u karijeri pobedio Džek Drejper, britanski teniser, em je Srbin potom odustao od planiranog učešća n a mastersu u Majamiju.

Novak Đoković seste i dalje treći teniser sveta, ali bi sada mogao da doživi sunovrat na ATP listi - bar ako se obistine predviđanja bivšeg igrača, Stiva Džonsona, koji je rekao da mu se čini da će srpski as da odustane od ovogodišnjeg Rolan Garosa.

A ako se uzme u obzir da već godinu, dve, tri Nole govori kako su mu grend slem turniri jedini važni (uz Olimpijske igre), odustajanje od pariskog grend slema - možda znači i nešto više...

U svakom slučaju, evo šta je Džonson izjavio:

- Ako neko poznaje Novaka bolje od samog Novaka, neka mi kaže, jer Đoković sve u svom svetu uspeva i neverovatno je dobar u tome. Tako da ne znam kada ćemo ga ponovo videti, jer ja ne vidim Rolan Garos kao grend slem turnir koji će osvojiti. Ne vidim ga da igra u Monte Karlu, Madridu i Rimu, pa onda na Rolan Garosu, ali... ne znam. Možda potpuno grešim. Možda će igrati u Madridu jer je brža podloga, a onda će igrati na Rolan Garosu.

Džonson, naravno, samo nagađa, ali činjenica da se Indijan Vels nije završio kako je Nole planirao, a potom i neočekivana odluka da se povuče sa mastersa "ATP Majami", daju sve više razloga da bivši i sadašnji akteri tenisa - nagađaju šta li je sledeći potez čoveka koji je u "belom sportu" praktično sve uradio. I to bolje od bilo koga.

