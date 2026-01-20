Torte i kolači

AMBASADOR TORTA: Klasična svečana torta sa laganim korama

Milena Tomasevic

20. 01. 2026. u 10:00

Savršena, bogata i svečana torta koja spaja lagane kore od belanaca i raskošne filove sa čokoladom, orasima i lešnicima. Idealna za slavlja i posebne prilike.

FOTO: Novosti

Sastojci

Kore (4 kore):
  • 20 belanaca
  • 400 gr šećera
  • 600 gr seckanih oraha
  • (po kori: 5 belanaca, 100 gr šećera, 150 gr seckanih oraha)

Fil:

  • 20 žumanaca
  • 200 gr šećera
  • 150 grčokolade za kuvanje
  • 400 gr putera
  • 150 gr pečenih, seckanih oraha
  • 150 gr pečenih, seckanih lešnika

Glazura:

  • 150 gr čokolade
  • 3 kašike ulja
  • 1 mala kašičica putera

Priprema
Kore

Umutite sneg od 5 belanaca, pa postepeno dodajte 100 gr šećera i mutite dok se šećer ne otopi. Dodajte 150 gr seckanih oraha i lagano promešajte varjačom.Smesu rasporedite u kalup prečnika 28 cm, obložen pek-papirom. Pecite na 190°C oko 15 minuta. Ponovite postupak još tri puta da dobijete 4 kore.

Fil

Umutite 20 žumanaca sa 200 gr šećera, pa ih kuvajte na pari dok se ne zgusnu. Vruć fil podelite na dva jednaka dela. U jedan deo, dok je još vruć, dodajte 150 gr čokolade i mutite dok se potpuno ne sjedini. Ostavite oba fila da se potpuno ohlade. U hladan žuti fil dodajte 200 gr putera i umutite. U hladan čokoladni fil dodajte 200 gr putera i umutite.

Čokoladni fil podelite na dva dela:

u jedan dodajte 150 gr pečenih, seckanih oraha

u drugi dodajte 150 gr pečenih, seckanih lešnika

Slaganje torte

Redosled:

kora, čokoladni fil sa lešnicima, kora, žuti fil, kora, čokoladni fil sa orasima, kora, žuti fil

Glazura

Na pari otopite 150 gr čokolade sa 3 kašike ulja i 1 malom kašičicom putera. Prelijte tortu i ostavite da se dobro ohladi i stegne.

Uživajte!

