AMBASADOR TORTA: Klasična svečana torta sa laganim korama
Savršena, bogata i svečana torta koja spaja lagane kore od belanaca i raskošne filove sa čokoladom, orasima i lešnicima. Idealna za slavlja i posebne prilike.
Sastojci
- 20 belanaca
- 400 gr šećera
- 600 gr seckanih oraha
- (po kori: 5 belanaca, 100 gr šećera, 150 gr seckanih oraha)
Fil:
- 20 žumanaca
- 200 gr šećera
- 150 grčokolade za kuvanje
- 400 gr putera
- 150 gr pečenih, seckanih oraha
- 150 gr pečenih, seckanih lešnika
Glazura:
- 150 gr čokolade
- 3 kašike ulja
- 1 mala kašičica putera
Priprema
Kore
Umutite sneg od 5 belanaca, pa postepeno dodajte 100 gr šećera i mutite dok se šećer ne otopi. Dodajte 150 gr seckanih oraha i lagano promešajte varjačom.Smesu rasporedite u kalup prečnika 28 cm, obložen pek-papirom. Pecite na 190°C oko 15 minuta. Ponovite postupak još tri puta da dobijete 4 kore.
Fil
Umutite 20 žumanaca sa 200 gr šećera, pa ih kuvajte na pari dok se ne zgusnu. Vruć fil podelite na dva jednaka dela. U jedan deo, dok je još vruć, dodajte 150 gr čokolade i mutite dok se potpuno ne sjedini. Ostavite oba fila da se potpuno ohlade. U hladan žuti fil dodajte 200 gr putera i umutite. U hladan čokoladni fil dodajte 200 gr putera i umutite.
Čokoladni fil podelite na dva dela:
u jedan dodajte 150 gr pečenih, seckanih oraha
u drugi dodajte 150 gr pečenih, seckanih lešnika
Slaganje torte
Redosled:
kora, čokoladni fil sa lešnicima, kora, žuti fil, kora, čokoladni fil sa orasima, kora, žuti fil
Glazura
Na pari otopite 150 gr čokolade sa 3 kašike ulja i 1 malom kašičicom putera. Prelijte tortu i ostavite da se dobro ohladi i stegne.
Uživajte!
Preporučujemo
PUNjENI KROMPIR: Ručak koji osvaja na prvi zalogaj
14. 01. 2026. u 21:30 >> 20:43
REBARCA IZ RERNE: Nikad bolja rebarca – mekana, sočna i sa domaćom glazurom kojoj je nemoguće odoleti
14. 01. 2026. u 22:00 >> 21:37
PROTEINSKI MAFINI SA ČOKOLADNIM MRVICAMA: Za ljubitelje zdrave ishrane
13. 01. 2026. u 22:00 >> 21:41
TOST SA PEČENIM PARADAJZOM I BURATOM: Jednostavno, a luksuzno
13. 01. 2026. u 07:40 >> 06:12
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)