RUSIJA JE ZAPANJENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske paraolimpijce!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je u toku spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi doživeli istinski šok.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

Sada su Rusi stigli na Igre u Italiju, i to pod ruskom zastavom, i uz himnu Ruske Federacije ali...

Uz poniženja.

Za sve učesnike Paraolimpijade su predviđeni ekskluzivni mobilni telefoni, ali ne za Ruse.

Za njih nema - ništa.

Irina Gromova, glavni trener ruskog paraolimpijskog tima u skijaškom trčanju i biatlonu, potvrdila je to za RIA Novosti:

- Naravno, mi (jedini) nismo dobili pametne telefone - rekla je Gromova.

Kad je pukla bruka, oglasio se Međunarodni olimpijski komitet (MOK).

A kako se oglasio, možda bolje i da nije...

- Da bi se poštovali važeći propisi o sankcijama, zabranjeno je izdavanje uređaja sportistima iz određenih zemalja. Međutim, MOK će raditi na tome da svi sportisti koji učestvuju na Zimskim paraolimpijskim igrama imaju pristup važnim informacijama o takmičenjima i uslugama za sportiste koje se obično pružaju putem ovih uređaja - rekao je za RIA Novosti direktor za odnose s javnošću MOK-a Krejg Spens.

Za sve sem Rusa telefoni, za Ruse - SMS...

Poniženi i ruski olimpijci nedavno

Pre Paraolimpijade, održana je zimska Olimpijada, a tamo su "poklone" dobili ruski olimpijci.

Ali, kakve..

Naime, organizatori Igara su rešili da svim učesnicima ZOI 2026 poklone super-moderan mobilni telefon, ali ne i Rusima.

Za ruske olimpijce bio je predviđen drugi poklon:

Šampon i pasta za zube.

Ponižavajuće?

Evo šta o tome kaže Nikita Filipov, ski-alpinista reprezentacije Ruske Federacije:

- Kad smo dobili poklone, za nas nije bilo modernih telefona kao za druge. Dali su nam samo šampon i zubnu pastu. Ali, dobro. Nismo mi ovde došli zbog mobilnih telefona - reče Filipov i to dokaza:

Osvojio je srebro u novoj olimpijskoj disciplini, pomenutom ski-alpinizmu.

Maltretman Rusa na Zimskim olimpijskim igrama odvijao se iz dana u dan

Podsetimo, maltretman koji je doživeo čuveni ruski klizač Petr Gumenik - zapanjio je Ruse.

I, taj maltretman imao je tri dela.

Čin prvi: Zabranili mu pesmu uz koju se mesecima spremao

Podsetimo, kao što su vam "Novosti" već javile, ruskom klizaču Petru Gumeniku, koji se spremao za nastup na Igrama uz muziku iz filma "Parfem" - organizatori su naprasno zabranili da tu muziku pušta dok nastupa, navodeći kao razlog "probleme sa autorskim pravima".

A pritom drugi klizači najnormalnije korsite tu istu muzičku kompoziciju.

Licenciranje je, odjednom, problem samo za ruskog sportistu.

Gumenikov tim je hitno morao da nađe alternativu, pa se na kraju odlučio za nastupa uz muziku iz filma "Dina“.

Petr Gumennik is fascinating to watch. His lines are beautiful, and the balance between technical strength and artistry is something you rarely see. It’s a crime against figure skating to create yet another issue for him.@iocmedia @ISU_Figure #LetPetrGumennikSkatePerfumer pic.twitter.com/gUceWQcUfT — la belle époque || taylor's version (@yaruuda) February 7, 2026

Ne mali broj ljubitelja umetničkog klizanja molio je putem društvenih mreža MOK da Gumeniku dozvoli da nastupi sa muzikom uz koju se i spremao za Olimpiske igre, ali... uzalud.

Please allow Petr Gumennik to perform his short program to Perfume. The fans absolutely love this magical program!🙏💪#LetPetrGumennikSkatePerfumer@ISU_Figure @Olympics pic.twitter.com/TDSlaVX3Lj — jeonmins🕊 (@jeonmins1) February 7, 2026

Čin drugi: Pokraden u finalu da se i stranci pitaju - da li je moguće?!

Na levoj strani snimka koji je pred vama možete da vidite kako kliza Gumenik, koga su sudije svrstale na šesto mesto na ovim Igrama. Na desnom delu videćete Japanca kome su sudije dodelile medalju.

Samo pogledajte ta dva snimka i biće vam jasan bes - mnogih:

Milan Olympics: the incredible figure skater on the left is Petr Gumennik of 🇷🇺 Russia (prohibited from competing under his national flag), despised by judges for his Russianness - ended up in 6th place. The struggling skater on the right is Yuma Kagiyama of 🇯🇵 Japan, who won the… pic.twitter.com/R12GblaAZV — Patrick Henningsen (@21WIRE) February 16, 2026

Čin treći: Sad mu zabranili da učestvuje na gala-svečanosti

Obično svi osvajači medalja na nekom takmičenju, pa i ZOI 2026, uz još po četiri naredna po plasmanu takmičara - učestvuju na tzv. "gala večeri", na kojoj se klizači i klizačice revijalnim nastupom opraštaju od publike pred kojom su se do tada nadmetali.

Međutim, iako je Gumenik bio šesti u finalu, dakle tri mesta "ispod crte", tj. ispod treće pozicije koja donosi bronzano odličje - nije pozvan da učestvuje na gala svečanosti, već su pozive dobila dva takmičara koja su bila lošije od njega plasirana.

Strogi uslovi za Ruse i Beloruse

Podsetimo, da bi uopšte nastupio na Igrama, Gumenik i njegovi sunarodnici morali su da budu proglašeni "podobnim".

A ruski i beloruski sportisti koji su tražili "podobnost" za Zimske igre 2026. morali su da ispune sledeće kriterijume:

Svi sportisti i njihovo "osoblje podrške" koji su otvoreno izrazili podršku ratu u Ukrajini neće biti podobni

Sportisti i osoblje podrške koji su angažovani od strane ruske ili beloruske vojske ili agencija nacionalne bezbednosti neće biti podobni

Svi individualni neutralni sportisti moraju ispuniti sve odgovarajuće antidoping zahteve

"Satrli" broj Rusa

Kontrast u odnosu na prethodne Igre je više nego upečatljiv: pre četiri godine, 2022. u Pekingu, više od 200 ruskih sportista takmičilo se pod zastavom Ruskog olimpijskog komiteta i osvojilo 32 medalje, uključujući pet zlatnih. Ove godine, samo 13 Rusa će se takmičiti u sedam disciplina.

