"IMAMO DOVOLJNO REZERVI" Vučić: Noćas sam zvao predsednika Vlade i tražio da uvedu zabranu izvoza nafte

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o važnim i aktuelnim temama za kanal TV Kula.

Predsednik je na samom početku upitan da prokomentariše kako mu se danas čini Kula istakavši da nikada nije zadovoljan.

- Ako ste zadovoljni previše onda ne tražite od sebe da radite više. To što je danas mnogo manje nezaposlenosti nego ranije ne znači da danas nemamo nezaposlenosti u Kuli. Ne znači da ne moramo da rešamo probleme od A.D. Bačka Sivac.

- Mislim da je za Kulu od presudnog značaja, i to ljudi najčešće ne osećaju kao važnu stvar, a to je Smajli, brza saobraćajnica koja ide od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Vrbasa prema Srbobranu, Bečeju, Novom Bečeju, Kikindi i rumunskoj granici.

- Ubrzavaće se radovi i u Vrbasu i u Kuli, biće napadnut prostor da se što brže završi sve od Srbobrana do Bačkog Brega. Mislim da to u potpunosti menja sliku Zapadnog Bačkog okruga i severnog dela Južnog Bačkog okruga. Zašto? Zato što tu nije samo pitanje što će u mesto 12.000 vozila proći 3.000 kroz centar Kule. Ljudi će moći lakše da dišu. Biće lepši i uređeniji grad. Neće biti potrebno da se svake godine ponovo asvaltiraju ulice zato što ih kamioni razaraju i uništavaju.

- Tek kada to ostvarite onda ozbiljni i veliki investitori hoće da razmatraju dolazak u Kulu i Sombor. Tek kad budemo završili kanalizaciju i vodovod svuda tek tada će ljudi moći da kažu. To nije mali novac. To Zapadno Bački okrug da sam gradi ne bi izgradio za 200 godina. Najvažnije je što će to da dovodi investitore ili dva velika investitora, ako računamo i Vrbas onda tri.

Predsednik je istakao da moramo da podstičemo ekonomskim merama i mala privatna preduzeća kroz program gospođe Mesarović i našeg Ministarstva ekonomije. Te ističe da bi voleo da 30 i 50 malih kompanija dobije podršku.

- Moramo dodatno da radimo i lokalne puteve. Crvenka i Krušćić, tih 8.6 kilometara. Uradićemo. Moramo da radimo tu stazu kroz centar Crvenke, to je dva miliona evra.Nama nedostaje odnosno, moramo da promemnimo 90 kilometara vodovodne mreže, sada smo predvideli promenu 14 kilometara i to je početak. I zbog azbestnih cevi gubitak je 30 posto.

Predsednik je podsetio da Smajli menja celu sliku te da će biti radova i oko škola i fiskulturne sale, terene i da sve to oko programa Srbija 2030. može da se uradi.

Istakao da će da se radi na Domu zdravlja u Kuli i kako ističe tu će ogroman novac biti uložen.

- Sombor, Srbobran i Kula moraju da imaju najmanje dve magnetne rezonance, danas nemaju nijednu. Imaćemo uskoro sa veštačkom inteligencijom proveru da ne bi došlo do greške. Hoćemo da ljudi odmah mogu da sagledaju, posebno kada su u pitanju teška obolenja i kancerogena i da odmah mogu da preduzmu rešenja.

Vučić je podsetio kako Klinički centar u Beogradu izgleda kao spejs šatl dok u unutrašnjosti Srbije nije takva stvar. Istakao je da to nije slučaj ni u Smederevskoj palanci, ni u Kuli.

Predsednik je potom istakao da u nekim okruzima u Vojvodini mora dosta da se radi, dok u drugima je stanje dobro.

- Zato je važno da ovaj put, Osmeh, izgradimo što pre. Onda opština može da uloži nešto više novca i i vodovod i u kanalizacij, te onda opštine imaju više novca i mogu puteve da rade.

Vučić je istakao da izbori služe da se ukaže poverenje nekome, ali ih je zamolio da imaju uvida i o široj slici. U kakvoj je poziciji Srbija.

- Mi danas moramo da sagledamo kako ćemo da imamo dovoljno nafte. Ja sam noćas 23:20 pozvao predsednika Vlade da donose odluku danas o zabrani izvoza naftnih derivaata jer sam video da Austrijanci idu u Sloveniju i samo što se nisu potukli na pumpama, u Crnoj Gori redovi i redovi. A kod nas nema. Ljudi koliko god da me ne vole znaju da govirim istinu i znaju da imamo rezerve. Sa rezervama imamo i do 90 dana.

Predsednik je potom upitao šta će to neki drugi da urade ako pobede u Kuli i istakao da neće ništa.

Vučić je potom upitan da prokomentariše posvađane blokaderske liste koje zato optužuju SNS ističući da je vladajuća stranka kriva za nešto za to treba i da odgovara, ali da oni nikad nisu krivi, čak i kako kaže, kad upucaju čoveka, kao što su već radili.

Predsednik je potom istakao da je šteta od blokada velika i da će biti potrebne godine da se narod od toga oporavi ističući da je najveća šteta u obrazovanju.

- Nikada nisam nigde video u svetu da roditelji kažu deci nemoj da ideš u školu. Imali smo godinu dana bez nastave. Čitava jedna generacija je to izgubila zbog žrtvovanja dece radi svojih političkih ciljeva.

- Za Sombor će ponovo biti vraćen vojni rok u pravom smislu te reči. Ako budete imali 1.000 vojnika u Somboru za njih morate da imate dve hiljade jaja svakoga dana. Da ne govorim da će ti ljudi primati platu od države.

- Želim da pozovem sve ljude da izađu 29-og i da glasaju po svojoj savesti i da veruju i delima i ozbiljnim i odgovornim ljudima jer bi nas preskupo koštala nedgovornost, a to smo imali priliku da vidimo posle 2000ih. Ja da vam nudim med i mleko neću, biće problema, ali rešavaćemo ih zajedno - Vučić.