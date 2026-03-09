Tenis

HRVAT "ZAKOPAO" NOVAKA! Đoković dobio udarac kome se uopšte nije nadao

Filip Milošević

09. 03. 2026. u 13:45

Nekadašnji trener Rodžera Federera, Ivan Ljubičić, smatra da su Švajcarac i Rafael Nadal više uticali na tenis nego Novak Đoković.

FOTO: Tanjug/AP

GOAT debata?

"Očigledno je da je Novak osvojio najviše, to je jasno. Ali za mene, uticaj koji je Rodžer ostavio na igru, kao i Rafa u drugačijim momentima - to je nešto ogromno. Možda i više od toga što je uradio Novak", rekao je Ljubičić.

