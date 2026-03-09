HRVAT "ZAKOPAO" NOVAKA! Đoković dobio udarac kome se uopšte nije nadao
Nekadašnji trener Rodžera Federera, Ivan Ljubičić, smatra da su Švajcarac i Rafael Nadal više uticali na tenis nego Novak Đoković.
GOAT debata?
"Očigledno je da je Novak osvojio najviše, to je jasno. Ali za mene, uticaj koji je Rodžer ostavio na igru, kao i Rafa u drugačijim momentima - to je nešto ogromno. Možda i više od toga što je uradio Novak", rekao je Ljubičić.
