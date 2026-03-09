INDIJA DONELA ODLUKU O IRANSKIM BRODOVIMA: Vlada tvrdi – to je bio pravi potez
INDIJA je odobrila zahtev Irana da tri njena broda pristanu u indijske luke, a dozvola je data 1. marta, rekao je u ponedeljak indijski ministar spoljnih poslova. Subrahmanjam Džaišankar je dodao da vlada veruje da je to bio „pravi potez“, prenosi Rojters.
Brod u luci Koči Govoreći pred parlamentom, Džaišankar je potvrdio da je jedan od tri broda pristao u južnoj indijskoj luci Koči 4. marta. Njegova posada je boravila u objektima indijske mornarice.
