INDIJA DONELA ODLUKU O IRANSKIM BRODOVIMA: Vlada tvrdi – to je bio pravi potez

INDIJA je odobrila zahtev Irana da tri njena broda pristanu u indijske luke, a dozvola je data 1. marta, rekao je u ponedeljak indijski ministar spoljnih poslova. Subrahmanjam Džaišankar je dodao da vlada veruje da je to bio „pravi potez“, prenosi Rojters.

Screenshot: Google Maps

INDIJA je odobrila zahtev Irana da tri njena broda pristanu u indijske luke, a dozvola je data 1. marta, rekao je u ponedeljak indijski ministar spoljnih poslova. Subrahmanjam Džaišankar je dodao da vlada veruje da je to bio „pravi potez“, prenosi Rojters.

Brod u luci Koči Govoreći pred parlamentom, Džaišankar je potvrdio da je jedan od tri broda pristao u južnoj indijskoj luci Koči 4. marta. Njegova posada je boravila u objektima indijske mornarice.

Sve najnovije vesti o ratu na Bliskom Istoku čitajte u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO:

