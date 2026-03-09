Fudbal

TOTALNI HAOS U HUMSKOJ! Evo ko je bio protiv povratka Srđana Blagojevića u Partizan

Новости онлине

09. 03. 2026. u 11:42

SRĐAN Blagojević je novi stari trener Partizana!

ТОТАЛНИ ХАОС У ХУМСКОЈ! Ево ко је био против повратка Срђана Благојевића у Партизан

FOTO: Ata images

Samo nekoliko meseci pošto je otpušten, Srđan Blagojević se vraća na klupu crno-belih, koje je ostavio u tom trenutku na prvom mestu na tabeli. Na njoj će naslediti Damira Čakara.

Kako saznaje Sport klub za njegovo ponovno imenovanje bili su svi članovi Upravnog odbora, osim Predraga Mijatovića, koji je bio „najzaslužniji“ za prvu smenu Blagojevića.

Podsećanja radi, Partizan je odlučio da se zahvali Blagojeviću 1. novembra prošle godine posle poraza u šampionatu od Čukaričkog 4:1. Prethodno je u Kupu Srbije ispao od Mačve.

Nasledio ga je Nenad Stojaković, koji je smenjen posle poraza u „večitom derbiju“ 3:0 pre dve nedelje. U dva meča crno-bele je vodio Damir Čakar. Izgubio je kod kuće od OFK Beograda i Vojvodine i to je bio signal čelnim ljudima Partizana da vrate Blagojevića.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAR SVINJE?! Cela Bosna u šoku zbog onog što su uradili srpski navijači

ZAR SVINjE?! Cela Bosna u šoku zbog onog što su uradili srpski navijači