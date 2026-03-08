ZAR SVINJE?! Cela Bosna u šoku zbog onog što su uradili srpski navijači

Najnovije vesti iz Bosne i Hercegovine su prilično šokantne.

Za njih su se pobrinuli navijači Sloge iz Doboja.

Njihovom klubu su u goste došli FK Željezničar i njegove pristalice, "manijaci", a oni su doživeli šok.

Pristalice Sloge su kompletnu gostujuću tribinu, uključujući stolice i ograde, namazali svinjskom masti.

Posle same utakmice su pevali "usred Ramazana, tribina namazana!".



Kako izveštavaju specijalizovani navijački sajtovi, evo šta se potom desilo:

"Manijaci su stigli na vreme u Doboj, međutim, čekali su 30 minuta u autobusu jer su organizatori utakmice uz pomoć policije počeli da skidaju mast sa stolica i ograde, i posipaju pesak. Zaista bizarna situacija…"

