ZAR SVINJE?! Cela Bosna u šoku zbog onog što su uradili srpski navijači
Najnovije vesti iz Bosne i Hercegovine su prilično šokantne.
Za njih su se pobrinuli navijači Sloge iz Doboja.
Njihovom klubu su u goste došli FK Željezničar i njegove pristalice, "manijaci", a oni su doživeli šok.
Pristalice Sloge su kompletnu gostujuću tribinu, uključujući stolice i ograde, namazali svinjskom masti.
Posle same utakmice su pevali "usred Ramazana, tribina namazana!".
Kako izveštavaju specijalizovani navijački sajtovi, evo šta se potom desilo:
"Manijaci su stigli na vreme u Doboj, međutim, čekali su 30 minuta u autobusu jer su organizatori utakmice uz pomoć policije počeli da skidaju mast sa stolica i ograde, i posipaju pesak. Zaista bizarna situacija…"
