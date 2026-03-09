SLATKO KISELA, A SLASNA: Kokos torta sa kivijem i višnjama, nećete moći da joj odolite
Kad se višnje pomešaju sa kivijem tu nema greške, a još kada se zajedno nađu u torti - prste da poližete!
Potrebno je
za testo:
250 g brašna, 1 jaje, 150 g putera, 80 g šećera u prahu
Za fil:
3 jajeta, 125 g brašna, 50 g kokosovog brašna, prezle, po potrebi, 200 g šećera u prahu, 1 kašika praška za pecivo, 125 g putera, 5 kivija, 100 g smrznutih višanja, beli fondan (kupovni)
Priprema:
Zamesite testo od navedenih sastojaka, koje će biti malo masnije, ali nemojte mu dodavati brašno da se prilikom oblikovanja ne bi raspadalo. Umotajte ga u plastičnu foliju i stavite u frižider da odstoji dok pripremite fil. Penasto umutite jaja sa šećerom, dodajte brašno i prašak za pecivo, pa sve dobro izmešajte. Na kraju dodajte rastopljeni puter i kokosovo brašno (malo ostavite za posipanje kolača). Kivi očistite i isecite na kolutove, a višnje ocedite. Razvaljajte testo oklagijom, pa ga stavite u okrugli pleh za pečenje, prethodno namazan puterom i posut prezlama.
Vrhovima prstiju pritisnite testo po dnu i bočnim stranama pleha. Preko sipajte pola fila, pa na njega poređajte pola količine kivija i višnje. Zatim preko njih ravnomerno rasporedite ostatak nadeva preko kog ćete opet poređati preostale kivije i višnje. Na kraju kolač premažite razmućenim jajetom i pospite prezlama i kokosom, stavite u rernu, prethodno zagrejanu na 200 stepeni, i pecite 30-40 minuta. Kada bude gotov, kolač ostavite da se malo prohladi u kalupu pa ravnomerno nanesite beli fondan i ukrasite kokosovim brašnom.
