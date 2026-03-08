ZELENSKI ŠALJE POMOĆ "POŠTO JE SVOJ RAT REŠIO": Sledeće nedelje stručnjaci stižu na Bliski istok

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da će ukrajinski stručnjaci za dronove biti "na licu mesta" na Bliskom istoku već sledeće nedelje.

Foto: Profimedia

Kijev pokušava da dobije rakete za PVO u zamenu za svoje iskustvo u borbi protiv dronova, prenosi Tajms Of Izrael.

- Mislim da će sledeće nedelje, kada stručnjaci budu na licu mesta, pogledati situaciju i pomoći - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare odgovarajući na pitanje kako bi Ukrajinci mogli da pomognu SAD i državama Zaliva u odbrani od iranskih dronova.