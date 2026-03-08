ZELENSKI ŠALJE POMOĆ "POŠTO JE SVOJ RAT REŠIO": Sledeće nedelje stručnjaci stižu na Bliski istok
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da će ukrajinski stručnjaci za dronove biti "na licu mesta" na Bliskom istoku već sledeće nedelje.
Kijev pokušava da dobije rakete za PVO u zamenu za svoje iskustvo u borbi protiv dronova, prenosi Tajms Of Izrael.
- Mislim da će sledeće nedelje, kada stručnjaci budu na licu mesta, pogledati situaciju i pomoći - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare odgovarajući na pitanje kako bi Ukrajinci mogli da pomognu SAD i državama Zaliva u odbrani od iranskih dronova.
Preporučujemo
ORBAN ZAGRMEO: Kijev se ponaša banditski, neću prihvatiti njihove zahteve
06. 03. 2026. u 09:41
ZELENSKI: Ukrajina spremna da pruži pomoć u zaštiti naftne infrastrukture na Bliskom istoku
05. 03. 2026. u 15:29
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (2)