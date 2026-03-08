Svet

ZELENSKI ŠALJE POMOĆ "POŠTO JE SVOJ RAT REŠIO": Sledeće nedelje stručnjaci stižu na Bliski istok

В.Н.

08. 03. 2026. u 16:21

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da će ukrajinski stručnjaci za dronove biti "na licu mesta" na Bliskom istoku već sledeće nedelje.

ЗЕЛЕНСКИ ШАЉЕ ПОМОЋ ПОШТО ЈЕ СВОЈ РАТ РЕШИО: Следеће недеље стручњаци стижу на Блиски исток

Foto: Profimedia

Kijev pokušava da dobije rakete za PVO u zamenu za svoje iskustvo u borbi protiv dronova, prenosi Tajms Of Izrael.

- Mislim da će sledeće nedelje, kada stručnjaci budu na licu mesta, pogledati situaciju i pomoći - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare odgovarajući na pitanje kako bi Ukrajinci mogli da pomognu SAD i državama Zaliva u odbrani od iranskih dronova. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (2)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POLEMIKE POSLE OBJAVE DA SE RUSIJA VRAĆA NA 61. VENECIJANSKI BIJENALE: Posle četiri godine izostanka zbog rata u Ukrajini
Svet

0 2

POLEMIKE POSLE OBJAVE DA SE RUSIJA VRAĆA NA 61. VENECIJANSKI BIJENALE: Posle četiri godine izostanka zbog rata u Ukrajini

PAVILjON pod nazivom „Drvo je ukorenjeno u nebu“ uključiće preko 50 mladih umetnika iz Rusije, Argentine, Brazila, Malija, Meksika, objavljeno je zvanično iz direkcije Bijenala. I odmah su usledile polemike i sukob izmeću ministra za kulturu Alesandra Đulija i predsednika Bijenala Pjetranđela Butafuoko, ko je odlučio da primi Moskvu.

08. 03. 2026. u 20:30

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske paraolimpijce!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske paraolimpijce!