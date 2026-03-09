ŠTA ĆE REĆI JELENA?! Evo šta je Arina Sabelnka radila Novaku Đokoviću u Indijan Velsu (VIDEO)

Najnovije vesti vezane za ATP Indijan Vels 2026, turnir na kome danas nastupa i Novak Đoković, nisu uobičajene.

Đoković i Aleksandar Kovačević igraju na startu mastersa u Indijan Velsu, a poslednji trening Srbina pred taj megdan imao je posve nesvakidašnji prekid.

Naime, najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka, ne samo da se pojavila pored terena, već je zavodljivo prošla onom stranom igrališta na kojoj se Nole spremao da servira.

I, tim sporim, zanosnim hodom, prekinula je trening srpskog tenisera.

Đoković se nasmejao, pa umesto klasičnog servisa, lopticu nežno poslao ka nogama Belorusknje.

Evo i kako je sve to izgledalo, dok je publika bila oduševljena skroz nesvakidašnjom scenom:

Inače, Novak i Amerikanac srpskog porekla igraju danas od 19 časova po našem, srednjeevropskom vremenu.

Sabalenka je koketirala sa Novakom dok nosi prsten od tri miliona dolara!

Tri miliona dolara. Tolika je otprilike cena vereničkog prstena Arine Sabalenke.

Dobila ga je od svog momka, sada verenika, Jorgosa Frangulisa, brazilskog biznismena grčkog porekla.

Taj komad nakita teži najmanje 16 karata. Poređenja radi, prsten verenice Kristijana Ronalda ima približno 20 karata i košta oko 4-5 miliona dolara.

Arinin verenk je poznat kao osnivač i izvršni direktor međunarodnog lanca prodavnica zdrave hrane. Otvorio ih je približno 400 u Brazilu, a još 200 širom sveta.

U januaru, na turniru u Brizbejnu, Sabalenka je nagovestila da očekuje prosidbu od Jorgosa.

Rekla mu je pred svima:

- Nadam se da ću te uskoro moći drugačije zvati. Samo vršim pritisak na tebe, ništa više od toga!

Centralni deo prstena je moderan ovalni dijamant, umetnut u platinasti okvir.

Sam dizajn je takav da prsten sadrži i smaragde – Sabalenkin omiljeni dragi kamen, što je bio "lični pečat njenog verenika".

