NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE! Srbin zagrmeo kad je video šta pišu za njega i Hrvata

Novak Đoković trenutno se nalazi u Indijan Velsu gde će pokušati da stigne do još jednog trofeja.

FOTO: Tanjug/AP

Meč trećeg kola ovog mastersa Novak će igrati u ponedeljak oko 19 časova protiv Amerikanca srpskog porekla, Aleksandra Kovačevića. Neće Đokoviću biti lako zbog vremenskih uslova koji se očekuju tokom meča sa američkim teniserom.

Podsećanja radi, Novak se pošteno namučio protiv Kamila Majhžaka, ali je s osmehom došao na intervju na "Tennis Channel". I tada je Srbin doživeo jednu neprijatnost. Naime, dok je Đoković pričao, na ekranu se pojavila grafika na kojoj piše:

- Novak Đoković je drugi najstariji muškarac koji je došao do treće runde, posle Iva Karlovića - što mu je "zasmetalo" i odmah je reagovao.

- Drugi najstariji koji je stigao do treće runde? To je baš lep opis mene, hvala vam...", ironičan je bio Novak Đoković kome se zbog ovoga izvinjavao Prakaš Amritraj, objašnjavajući da je to trebalo da bude kompliment, naglašavajući kod svojih kolega da to brzo srede i preprave u najiskusniji ili nešto slično.

Na kraju je na ekranu pisalo "most distinguished", što bi na kraju moglo da se prevede kao "najugledniji" ili "najuvaženiji", na šta se Đoković nasmejao jer je shvatio da mu se tako izvinjavaju: "Vau... To je baš sofisticirana reč".

