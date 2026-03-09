Peciva i pite

UŠTIPCI: Miris domaće kuhinje koji svi volimo

Milena Tomasevic

09. 03. 2026. u 07:00

Uštipci su pravi klasik domaće kuhinje. Sa nekoliko osnovnih sastojaka dobija se mekano testo koje, nakon prženja, postaje zlatno i hrskavo spolja, a mekano iznutra. Najlepši su kada se služe topli.

УШТИПЦИ: Мирис домаће кухиње који сви волимо

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr brašna
  • 350–400 ml vode
  • 1/2 kocke svežeg kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 1 kašika ulja
  • 1 kašičica soli
  • ulje za prženje

Priprema

U malo mlake vode stavite kvasac i kašičicu šećera i ostavite nekoliko minuta da kvasac nadođe. Kada se kvasac aktivira, pomešajte ga sa brašnom, ostatkom vode, uljem i solju, pa zamesite mekano testo. Pokrijte posudu i ostavite testo na toplom mestu da naarste dok se ne udvostruči.  Nadošlo testo prebacite na pobrašnjenu radnu površinu i razvucite ga oklagijom na debljinu prsta. Zatim ga isecite na manje kocke. U dubljem tiganju zagrejte ulje, pa pržite uštipke dok ne dobiju zlatnu boju sa obe strane.

Predlog za serviranje

Uštipci su najbolji dok su još topli. Možete ih služiti uz jogurt, sir, kajmak, a mnogi vole i slatku varijantu – sa džemom ili medom.

Prijatno! 

