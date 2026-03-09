UŠTIPCI: Miris domaće kuhinje koji svi volimo

Uštipci su pravi klasik domaće kuhinje. Sa nekoliko osnovnih sastojaka dobija se mekano testo koje, nakon prženja, postaje zlatno i hrskavo spolja, a mekano iznutra. Najlepši su kada se služe topli.

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr brašna

350–400 ml vode

1/2 kocke svežeg kvasca

1 kašičica šećera

1 kašika ulja

1 kašičica soli

ulje za prženje

Priprema

U malo mlake vode stavite kvasac i kašičicu šećera i ostavite nekoliko minuta da kvasac nadođe. Kada se kvasac aktivira, pomešajte ga sa brašnom, ostatkom vode, uljem i solju, pa zamesite mekano testo. Pokrijte posudu i ostavite testo na toplom mestu da naarste dok se ne udvostruči. Nadošlo testo prebacite na pobrašnjenu radnu površinu i razvucite ga oklagijom na debljinu prsta. Zatim ga isecite na manje kocke. U dubljem tiganju zagrejte ulje, pa pržite uštipke dok ne dobiju zlatnu boju sa obe strane.

Predlog za serviranje

Uštipci su najbolji dok su još topli. Možete ih služiti uz jogurt, sir, kajmak, a mnogi vole i slatku varijantu – sa džemom ili medom.

Prijatno!