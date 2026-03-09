JEZIVO! Si-En- En tvrdi - Snimak pokazuje da su SAD najverovatnije pogodile žensku školu u Iranu (VIDEO)

VIDEO koji su objavili iranski mediji prikazuje američki vazdušni napad koji je usmeren na zgradu u pomorskoj bazi Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), pored osnovne škole u ​​Minabu, gde je 28. februara poginulo više od 160 devojčica.

Foto: Printscreen/Telegram

Na snimku, koji je objavila poluzvanična iranska novinska agencija Mehr, vide se rakete koje pogađaju to područje, koje odgovaraju američkoj BGM ili UGM-109 Tomahavk raketi za kopneni napad, prenosi danas Si-En-En. Video je snimljen sa obližnjeg gradilišta, i na njemu se vide rakete pre nego što pogode lokaciju unutar baze IRGC-a.

Istraživač u Centru za studije neširenja oružja "Džejms Martin" Sem Ler rekao je za Si-En-En da raketa u videu izgleda kao američka raketa "tomahavk" za kopneni napad, kakve su korišćene i u napadu na Srbiju 1999. godine.

"Geolocirani video prikazuje krstareću raketu koja je pogodila jednu od centralno lociranih zgrada u bazi", rekao je Ler. Dodao je da, iako video ne prikazuje trenutak udara u školu, "verovatno je bio deo istog napada i da bi bio praćen drugim, sličnim krstarećim raketama".

Prošle nedelje, istrage Si-En-En-a i drugih medija sugerisale su da su Sjedinjene Američke Države verovatno odgovorne za taj napad a satelitski snimci, geolocirani video snimci, javne izjave američkih zvaničnika i procena stručnjaka za municiju ukazuju na to da je škola pogođena otprilike u isto vreme kada je verovatno izveden napad američkih snaga na ciljeve IRGC-a.

Američki predsednik Donald Tramp okrivio je juče iranske snage za napad na osnovnu školu na jugu Irana, u kojem je poginulo najmanje 168 dece i 14 nastavnika.

- Na osnovu onoga što sam video, to je uradio Iran - rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu.

On je rekao da je iranska municija "vrlo netačna".

Američki ministar odbrane Pit Hegset je kazao da SAD još istražuju ko je počinio napad, ali je naveo da je Iran "jedina strana koja gađa civile". Američki vojni istražitelji veruju da je moguće da je vojska SAD odgovorna za napad na iransku školu u subotu, u kojem je poginulo više od 160 dece, ali još nisu došli do konačnog zaključka niti završili istragu, rekla su ranije dva američka zvaničnika za Rojters.

(Tanjug)