SRBIJA DOBIJA FABRIKU HUMANOIDNIH ROBOTA: Za manje od dva meseca kreće i proizvodnja ozbiljnih dronova, ovo su detalji

PREDSTAVLjAJUĆI nacionalnu strategiju "Srbija 2030“, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u narednom periodu najveći značaj pridavati veštačkoj inteligenciji i ulozi veštačke inteligencije i da će u junu, a najkasnije u septembru biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji.

Foto: ATA

Vučić je rekao da će oni biti proizvođeni u fabrici Mint. Naveo je da se humanoidnih robota godišnje proda između šest i devet hiljada.

- Mi ćemo u Srbiji da proizvedemo 1.000 ovakvih humanoidnih robota za različite potrebe i za dvostruke namene, dvostruke upotrebe i proizvešćemo 10.000 robota pasa ili robot-dogova, kako god hoćete, takođe sa višestrukom namenom i višestrukom upotrebom - rekao je Vučić.

Dodao je da je ponosan što je lično učestvovao u dovođenju fabrike Mint u Loznicu, koja je danas, kako je istakao, četvrti izvoznik iz Republike Srbije, a da će ta fabrika početi da radi i u Šapcu.

Vučić je istakao da ćemo postaviti određene sistemske stvari i da ćemo biti ispred zemalja u regionu, pre svega po pitanju veštačke inteligencije.

Novosti

- Srbiju 2030. i 2035. vidim kao zemlju koja napreduje, ne onako brzo kako bih želeo da napreduje i ne samo zbog nas ili nekih drugih na vlasti, već zbog toga što nismo sposobni i nismo spremni da sebe menjamo u potpunosti i da pre nego što kažemo bilo kome drugom da se promeni i pre nego što tražim od bilo koga drugog promenu, da to tražim od sebe. Moraćemo da radimo i da učimo više - istakao je Vučić.

Naglasio je da je danas Srbija 39. u svetu po veštačkoj inteligenciji i po spremnosti za prihvatanje svega što nosi veštačka inteligencija.

- To je neverovatno za zemlju tako malu i i dalje nedovoljno razvijenu zemlju, kao što je Srbija. Vidim zemlju da prihvata veštačku inteligenciju, da prihvata spoj između softvera i hardvera, između inteligencije i rada - rekao je predsednik Vučić.

Uskoro stiže i prva fabrika ozbiljnih dronova

- Uskoro otvaramo prvu fabriku ozbiljnih dronova ovde u našoj zemlji, veoma ozbiljnih, najozbiljnije svetske produkcije. Radili smo i do sada, i kao vojska i privatne kompanije različite sklapanja, asemblije manjih dronova, komarac 1, komarac 2, privatne kompanije imate koje to rade, ali ono što ćemo sada da radimo, to je nešto mnogo ozbiljnije i to ćemo već od kraja aprila imati punu proizvodnju na teritoriji Republike Srbije zajedno sa jednim inostranim partnerom - rekao je Vučić na predstavljanju nacionalne strategije "Srbija 2030".

Dodao je da je podignut nivo popuna raketa, granata, municije svake vrste.

- Zašto ovo radimo? Da li se spremamo za neki sukob? Ne. Kad god čujete bilo šta što kažem, setite se prve tačke našeg plana i programa - mir i stabilnost. Ovo radimo upravo da bismo sačuvali mir. Ovo je jedina garancija da ćemo mir da sačuvamo, inače bismo sa neverovatnom lakoćom postali plen. Pitali biste me 'a ko bi nas to napao'. Gotovo svako - istakao je Vučić.

On je naveo da u današnjem svetu neko ne mora čak ni da objašnjava zašto je napao neku zemlju.

- Danas udaraju po zemljama kako kome padne napamet, kako se ko probudi i ustane na levu nogu. Jeste li čuli, jeste primetili kakav je značaj imala sednica SB povodom napada na Iran? Niti je ko čuo od vas, ja sam dobio materijale i verujte mi imao sam preča posla nego da čitam obična politička naklapanja i naglabanja koja ničemu ne služe - prekao je Vučić i ocenio da su UN izgubile autoritet.

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

Kako je naveo, nikoga ne interesuje ko što misli, u svetu vlada pravo jačeg.

- Zato ne smemo da budemo slabiji. Mi ćemo da se držimo međunarodnog prava jer smo mi oštećeni rušenjem međunarodnog prava i pokušajemo otimanja 14 odsto naše teritorije, ali drugi se toga odavno ne drže i to više u svetu ne postoji. Zato moramo da budemo snažni, jaki i spremni da se suprotstavimo - naglasio je predsednik Vučić.

Naveo je da ćemo morati da snažimo ne samo specijalne jedinice, već će morati da se radi na jačanju uloge veštačke inteligencije.

- Uskoro će biti napravljene prve jedinice koje će se baviti upotrebom veštačke inteligencije, digitalizacijom, pravićemo i digitalnu vojsku, po uzoru na Izrael, a policijski sektor mora to što pre da prihvati - rekao je predsednik Srbije.