Košarka

CEO SVET SE KRSTI I LEVOM I DESNOM RUKOM! Evo šta će Donald Tramp da napravi od Bele kuće 14.juna

Новости онлине

09. 03. 2026. u 07:00

KAD Donald Tramp nešta zamisli to se odmah sprovodi u delo-

ЦЕО СВЕТ СЕ КРСТИ И ЛЕВОМ И ДЕСНОМ РУКОМ! Ево шта ће Доналд Трамп да направи од Беле куће 14.јуна

Foto: Profimedia

Naime, UFC Bela kuća potvrđena je za 14. jun, na kojoj će se proslaviti 80. rođendan  Donalda Trampa, ali i nadolazećih 250 godina postojanja Sjedinjenih Američkih Država. 

Na tom eventu nalazi se pet bivših i sadašnjih šampiona, ali ne i borce koje je publika najviše priželjkivala kao što su Konor Mekgregor i Džon Džouns. Svakako, nezavisno od borbi na rasporedu od UFC Bele kuće se očekuje veliki spektakl – koji ćete moći da pratite isključivo na kanalu TV Arena Fight!

Glavna borba večeri biće za unifikaciju pojasa lake kategorije (do 77 kilograma) između Džastina Gejčija (privremeni prvak) i Ilije Topurije (aktuelnog šampiona). Pre njih će u oktagon kročiti Aleks Pereira, koji će se oprobati u nečemu što nismo nikada videli do sada – borcu koji je u karijeri osvojio pojas tri različite kategorije. Brazilac koji je možda i "najveći ubica" organizacije imaće okršaj sa Sirilom Ganom za privremeni pojas teškaša. 

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

 

Nema sumnje da se osete „tragovi“ izostanka dve zvezde koje su svi želeli da vide ponovo u ringu. Džouns je sigurno trebao da „uskoči“ u borbu sa Aleksom Pereirom, dok je Majkl Čendler već nekoliko godina iščekivao borbu sa Mekgregorom, koja se ni ovog puta neće ostvariti. Amerikanac je takođe na ovom događaju, a interesantno je da od glavnih borbi nijedna nema žensku takmičarku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske paraolimpijce!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske paraolimpijce!