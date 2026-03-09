CEO SVET SE KRSTI I LEVOM I DESNOM RUKOM! Evo šta će Donald Tramp da napravi od Bele kuće 14.juna

KAD Donald Tramp nešta zamisli to se odmah sprovodi u delo-

Naime, UFC Bela kuća potvrđena je za 14. jun, na kojoj će se proslaviti 80. rođendan Donalda Trampa, ali i nadolazećih 250 godina postojanja Sjedinjenih Američkih Država.

Na tom eventu nalazi se pet bivših i sadašnjih šampiona, ali ne i borce koje je publika najviše priželjkivala kao što su Konor Mekgregor i Džon Džouns. Svakako, nezavisno od borbi na rasporedu od UFC Bele kuće se očekuje veliki spektakl – koji ćete moći da pratite isključivo na kanalu TV Arena Fight!

Glavna borba večeri biće za unifikaciju pojasa lake kategorije (do 77 kilograma) između Džastina Gejčija (privremeni prvak) i Ilije Topurije (aktuelnog šampiona). Pre njih će u oktagon kročiti Aleks Pereira, koji će se oprobati u nečemu što nismo nikada videli do sada – borcu koji je u karijeri osvojio pojas tri različite kategorije. Brazilac koji je možda i "najveći ubica" organizacije imaće okršaj sa Sirilom Ganom za privremeni pojas teškaša.

Nema sumnje da se osete „tragovi“ izostanka dve zvezde koje su svi želeli da vide ponovo u ringu. Džouns je sigurno trebao da „uskoči“ u borbu sa Aleksom Pereirom, dok je Majkl Čendler već nekoliko godina iščekivao borbu sa Mekgregorom, koja se ni ovog puta neće ostvariti. Amerikanac je takođe na ovom događaju, a interesantno je da od glavnih borbi nijedna nema žensku takmičarku.