Ekonomija

NIKAD VEĆE POVEĆANJE PLATA I PENZIJA ZA 2030. GODINU Vučić: Sigurni smo da ako uradimo ono što možemo, da ćemo to napraviti

В.Н.

09. 03. 2026. u 07:00

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju za nacionalnu strategiju u 10 tačaka - plan "Srbija 2030" otkrio je koliko će biti povećanje plata i penzija.

НИКАД ВЕЋЕ ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА И ПЕНЗИЈА ЗА 2030. ГОДИНУ Вучић: Сигурни смо да ако урадимо оно што можемо, да ћемо то направити

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

- 2012. godine prosečna plata je bila 360 evra, u dec. 2025 je 1057 evra, a 2030. godine biće 1700 evra.  To su dramatične i ne verovatne promene u samo 20ak godina. Gotovo neverovatno.

- Penzija nam je bila 204 evra 2012. , 484 evra u decembru 2025. A 2030 očekujemo prosečnu penziju 750 evra.  Plate i penzije ne zavise od odluke države, minimalna zarada zavisi od odluke države. Svako povećanje min. zarade u siromašnim krajevima zatvori neku fabriku, danas je 551. evro. Neki su došli kad je bila minimalna zarada 130 evra. Morate i o tome da razmišljate.

- Sigurni smo da ako uradimo ono što možemo, da su ovo stvari koje ćemo da napravimo. Biće ovo veliki rezultat.

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je deset tačaka svoje nacionalne strategije "Srbija 2030".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske paraolimpijce!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske paraolimpijce!