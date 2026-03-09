NIKAD VEĆE POVEĆANJE PLATA I PENZIJA ZA 2030. GODINU Vučić: Sigurni smo da ako uradimo ono što možemo, da ćemo to napraviti
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju za nacionalnu strategiju u 10 tačaka - plan "Srbija 2030" otkrio je koliko će biti povećanje plata i penzija.
- 2012. godine prosečna plata je bila 360 evra, u dec. 2025 je 1057 evra, a 2030. godine biće 1700 evra. To su dramatične i ne verovatne promene u samo 20ak godina. Gotovo neverovatno.
- Penzija nam je bila 204 evra 2012. , 484 evra u decembru 2025. A 2030 očekujemo prosečnu penziju 750 evra. Plate i penzije ne zavise od odluke države, minimalna zarada zavisi od odluke države. Svako povećanje min. zarade u siromašnim krajevima zatvori neku fabriku, danas je 551. evro. Neki su došli kad je bila minimalna zarada 130 evra. Morate i o tome da razmišljate.
- Sigurni smo da ako uradimo ono što možemo, da su ovo stvari koje ćemo da napravimo. Biće ovo veliki rezultat.
Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je deset tačaka svoje nacionalne strategije "Srbija 2030".
