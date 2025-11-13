Torte i kolači

BAUNTI TART BEZ PEČENJA: Savršena poslastica za ljubitelje kokosa i čokolade

Milena Tomasevic

13. 11. 2025. u 10:00

AKO ste ljubitelji poznatih Baunti čokoladica, ovaj tart će vas osvojiti na prvi zalogaj! Bogata kombinacija kokosa, bele i tamne čokolade, sve u savršenoj ravnoteži ukusa, a najbolje od svega — priprema se bez pećnice!

БАУНТИ ТАРТ БЕЗ ПЕЧЕЊА: Савршена посластица за љубитеље кокоса и чоколаде

FOTO: Novosti

Sastojci:

Podloga

  • 300 gr keksa
  • 100 gr crne čokolade
  • 60 gr putera

Kokosov sloj

  • 160 gr kokosovih pahuljica (oko 2 šolje)
  • 150 gr bele čokolade
  • 250 ml slatke pavlake (36% mm)
  • 50 gr kokosovog ulja

Glazura

  • 150 ml slatke pavlake (36% mm)
  • 70 gr crne čokolade
  • 70 gr mlečne čokolade
  • 20 gr kokosovog ulja

Dekoracija

  • 3 baunti (ili slične kokosove) pločice
  • 1 kašika kokosovih pahuljica

Priprema: 

1. Podloga

Kalup za tartu sa odvojivim dnom podmažite puterom. Sameljite keks u procesoru hrane dok ne dobijete fine mrvice. Istopite čokoladu na pari, a posebno otopite puter. Umešajte puter u mrvice, zatim dodajte čokoladu i sve dobro izjednačite. Utisnite smesu u kalup (dno i stranice), pomoću čaše za ravnomernost. Ostavite u frižideru da se stegne 1 sat.

2. Kokosov sloj

U činiju sipajte kokosove pahuljice. U šerpi zagrejte pavlaku i kokosovo ulje skoro do ključanja. Dodajte belu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi. Prelijte smesu preko pahuljica i dobro promešajte. Ravnomerno rasporedite preko podloge i ohladite najmanje 2 sata.

3. Glazura

Zagrejte pavlaku i kokosovo ulje do ivice ključanja. Dodajte čokolade i mešajte dok se ne dobije glatka, sjajna smesa. Kada se malo prohladi, prelijte preko kokosovog sloja. Hladite u frižideru 4–5 sati, najbolje preko noći.

4. Dekoracija

Iseckajte Baunti pločice i rasporedite po površini. Pospite kokosovim pahuljicama za efektan završni izgled.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PAUNOVIĆEV DEBI NA KLUPI SRBIJE!Teže nije moglo, pune tribine Vemblija i perfektni Englezi

PAUNOVIĆEV DEBI NA KLUPI SRBIJE!Teže nije moglo, pune tribine "Vemblija" i perfektni Englezi