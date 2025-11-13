BAUNTI TART BEZ PEČENJA: Savršena poslastica za ljubitelje kokosa i čokolade

AKO ste ljubitelji poznatih Baunti čokoladica, ovaj tart će vas osvojiti na prvi zalogaj! Bogata kombinacija kokosa, bele i tamne čokolade, sve u savršenoj ravnoteži ukusa, a najbolje od svega — priprema se bez pećnice!

FOTO: Novosti

Sastojci:

Podloga

300 gr keksa

100 gr crne čokolade

60 gr putera

Kokosov sloj

160 gr kokosovih pahuljica (oko 2 šolje)

150 gr bele čokolade

250 ml slatke pavlake (36% mm)

50 gr kokosovog ulja

Glazura

150 ml slatke pavlake (36% mm)

70 gr crne čokolade

70 gr mlečne čokolade

20 gr kokosovog ulja

Dekoracija

3 baunti (ili slične kokosove) pločice

1 kašika kokosovih pahuljica

Priprema:

1. Podloga

Kalup za tartu sa odvojivim dnom podmažite puterom. Sameljite keks u procesoru hrane dok ne dobijete fine mrvice. Istopite čokoladu na pari, a posebno otopite puter. Umešajte puter u mrvice, zatim dodajte čokoladu i sve dobro izjednačite. Utisnite smesu u kalup (dno i stranice), pomoću čaše za ravnomernost. Ostavite u frižideru da se stegne 1 sat.

2. Kokosov sloj

U činiju sipajte kokosove pahuljice. U šerpi zagrejte pavlaku i kokosovo ulje skoro do ključanja. Dodajte belu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi. Prelijte smesu preko pahuljica i dobro promešajte. Ravnomerno rasporedite preko podloge i ohladite najmanje 2 sata.

3. Glazura

Zagrejte pavlaku i kokosovo ulje do ivice ključanja. Dodajte čokolade i mešajte dok se ne dobije glatka, sjajna smesa. Kada se malo prohladi, prelijte preko kokosovog sloja. Hladite u frižideru 4–5 sati, najbolje preko noći.

4. Dekoracija

Iseckajte Baunti pločice i rasporedite po površini. Pospite kokosovim pahuljicama za efektan završni izgled.

Uživajte!