BAUNTI TART BEZ PEČENJA: Savršena poslastica za ljubitelje kokosa i čokolade
AKO ste ljubitelji poznatih Baunti čokoladica, ovaj tart će vas osvojiti na prvi zalogaj! Bogata kombinacija kokosa, bele i tamne čokolade, sve u savršenoj ravnoteži ukusa, a najbolje od svega — priprema se bez pećnice!
Sastojci:
Podloga
- 300 gr keksa
- 100 gr crne čokolade
- 60 gr putera
Kokosov sloj
- 160 gr kokosovih pahuljica (oko 2 šolje)
- 150 gr bele čokolade
- 250 ml slatke pavlake (36% mm)
- 50 gr kokosovog ulja
Glazura
- 150 ml slatke pavlake (36% mm)
- 70 gr crne čokolade
- 70 gr mlečne čokolade
- 20 gr kokosovog ulja
Dekoracija
- 3 baunti (ili slične kokosove) pločice
- 1 kašika kokosovih pahuljica
Priprema:
1. Podloga
Kalup za tartu sa odvojivim dnom podmažite puterom. Sameljite keks u procesoru hrane dok ne dobijete fine mrvice. Istopite čokoladu na pari, a posebno otopite puter. Umešajte puter u mrvice, zatim dodajte čokoladu i sve dobro izjednačite. Utisnite smesu u kalup (dno i stranice), pomoću čaše za ravnomernost. Ostavite u frižideru da se stegne 1 sat.
2. Kokosov sloj
U činiju sipajte kokosove pahuljice. U šerpi zagrejte pavlaku i kokosovo ulje skoro do ključanja. Dodajte belu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi. Prelijte smesu preko pahuljica i dobro promešajte. Ravnomerno rasporedite preko podloge i ohladite najmanje 2 sata.
3. Glazura
Zagrejte pavlaku i kokosovo ulje do ivice ključanja. Dodajte čokolade i mešajte dok se ne dobije glatka, sjajna smesa. Kada se malo prohladi, prelijte preko kokosovog sloja. Hladite u frižideru 4–5 sati, najbolje preko noći.
4. Dekoracija
Iseckajte Baunti pločice i rasporedite po površini. Pospite kokosovim pahuljicama za efektan završni izgled.
Uživajte!
Preporučujemo
KARAMEL KOCKE: Miris detinjstva na vašem stolu
11. 11. 2025. u 14:30
JAFA OBLANDA: Savršena kombinacija čokolade, pomorandže i hrskavih oblandi!
05. 11. 2025. u 10:00
ČOKO ORANŽ KOCKE: Slatka harmonija čokolade i pomorandže
05. 11. 2025. u 09:24
LAVROV SE OGLASIO I PREKINUO ĆUTNjU: Otkrio zašto je propao samit Putina i Trampa u Budimpešti
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odložio je samit Rusije i SAD u Budimpešti zbog „zakulisnih izveštaja“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u autorskom tekstu objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.
13. 11. 2025. u 11:21
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)