ČOKOLADNE KORPICE SA BRUSNICOM: Slatki zalogaji za posnu i mrsnu trpezu

Milena Tomasevic

11. 10. 2025. u 10:41

Brze, jednostavne i bez pečenja – ove čokoladne korpice sa lešnicima i brusnicama biće zvezda svake svečane trpeze. Uz mali trik u izboru sastojaka, mogu biti i posne i mrsne!

ЧОКОЛАДНЕ КОРПИЦЕ СА БРУСНИЦОМ: Слатки залогаји за посну и мрсну трпезу

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 100 gr bele čokolade
  • 100 gr crne čokolade
  • 4 kašike ulja
  • 70 gr pečenih, izlomljenih lešnika
  • 70 gr brusnice seckane
  • Oko 50 malih papirnih korpica

Priprema:

Posebno otopite obe čokolade, u svaku dodajte po 2 kašike ulja. U korpice stavljajte redom: malo crne čokolade, pa bele, nekoliko brusnica i malo lešnika. Nastavite slaganje slojeva do vrha, završite sečenim brusnicama. Ostavite da se stegnu.

Uživajte!

