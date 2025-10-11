ČOKOLADNE KORPICE SA BRUSNICOM: Slatki zalogaji za posnu i mrsnu trpezu
Brze, jednostavne i bez pečenja – ove čokoladne korpice sa lešnicima i brusnicama biće zvezda svake svečane trpeze. Uz mali trik u izboru sastojaka, mogu biti i posne i mrsne!
Sastojci:
- 100 gr bele čokolade
- 100 gr crne čokolade
- 4 kašike ulja
- 70 gr pečenih, izlomljenih lešnika
- 70 gr brusnice seckane
- Oko 50 malih papirnih korpica
Priprema:
Posebno otopite obe čokolade, u svaku dodajte po 2 kašike ulja. U korpice stavljajte redom: malo crne čokolade, pa bele, nekoliko brusnica i malo lešnika. Nastavite slaganje slojeva do vrha, završite sečenim brusnicama. Ostavite da se stegnu.
Uživajte!
