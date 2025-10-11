OREO BAJADERA: Moderna čokoladna fantazija

Klasična bajadera dobija sasvim novo ruho uz omiljeni OREO keks, belu čokoladu i mleko u prahu. Ne peče se, lako se pravi, a izgleda kao iz poslastičarnice. Pravi je hit na tacni sa sitnim kolačima!

FOTO: Novosti

Sastojci:



150 ml vode

150 gr maslaca/margarina

90 gr šećera

300 gr mlevenog oreo keksa

Svetli sloj:

150 ml vode

90 gr šećera

150 gr margarina

200 gr mleka u prahu

60 gr plazme

150 gr bele čokolade

50 gr oreo crumbs

Glazura:

100 gr bele čokolade

2 kašike ulja

Priprema:

Tamni deo:

U šerpi zagrejte vodu, šećer i margarin dok se ne sjedine. Kuvajte 2–3 minuta. Sklonite sa vatre i dodajte mleveni oreo keks. Izmešajte i rasporedite u kalup (20x20 cm) obložen papirom za pečenje. Ostavite u frižider 30 minuta.

Svetli deo:

Ponovite postupak sa šećerom, vodom i margarinom. Kada provri, sklonite sa vatre i dodajte mleko u prahu uz mešanje. Dodajte belu čokoladu, pa kada se istopi – dodajte plazmu i oreo crumbs. Izmešajte i sipajte preko tamnog sloja.

Glazura:

Istopite belu čokoladu sa uljem i prelijte preko bajadere. Ostavite preko noći u frižideru.

Uživajte!