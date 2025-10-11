OREO BAJADERA: Moderna čokoladna fantazija
Klasična bajadera dobija sasvim novo ruho uz omiljeni OREO keks, belu čokoladu i mleko u prahu. Ne peče se, lako se pravi, a izgleda kao iz poslastičarnice. Pravi je hit na tacni sa sitnim kolačima!
Sastojci:
- 150 ml vode
- 150 gr maslaca/margarina
- 90 gr šećera
- 300 gr mlevenog oreo keksa
Svetli sloj:
- 150 ml vode
- 90 gr šećera
- 150 gr margarina
- 200 gr mleka u prahu
- 60 gr plazme
- 150 gr bele čokolade
- 50 gr oreo crumbs
Glazura:
- 100 gr bele čokolade
- 2 kašike ulja
Priprema:
Tamni deo:
U šerpi zagrejte vodu, šećer i margarin dok se ne sjedine. Kuvajte 2–3 minuta. Sklonite sa vatre i dodajte mleveni oreo keks. Izmešajte i rasporedite u kalup (20x20 cm) obložen papirom za pečenje. Ostavite u frižider 30 minuta.
Svetli deo:
Ponovite postupak sa šećerom, vodom i margarinom. Kada provri, sklonite sa vatre i dodajte mleko u prahu uz mešanje. Dodajte belu čokoladu, pa kada se istopi – dodajte plazmu i oreo crumbs. Izmešajte i sipajte preko tamnog sloja.
Glazura:
Istopite belu čokoladu sa uljem i prelijte preko bajadere. Ostavite preko noći u frižideru.
Uživajte!
