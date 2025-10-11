Torte i kolači

OREO BAJADERA: Moderna čokoladna fantazija

Milena Tomasevic

11. 10. 2025. u 07:00

Klasična bajadera dobija sasvim novo ruho uz omiljeni OREO keks, belu čokoladu i mleko u prahu. Ne peče se, lako se pravi, a izgleda kao iz poslastičarnice. Pravi je hit na tacni sa sitnim kolačima!

OREO БАЈАДЕРА: Модерна чоколадна фантазија

FOTO: Novosti

Sastojci:

Tamni sloj:
  • 150 ml vode
  • 150 gr maslaca/margarina
  • 90 gr šećera
  • 300 gr mlevenog oreo keksa

Svetli sloj:

  • 150 ml vode
  • 90 gr šećera
  • 150 gr margarina
  • 200 gr mleka u prahu
  • 60 gr plazme
  • 150 gr bele čokolade
  • 50 gr oreo crumbs

Glazura:

  • 100 gr bele čokolade
  • 2 kašike ulja

Priprema:

Tamni deo:
U šerpi zagrejte vodu, šećer i margarin dok se ne sjedine. Kuvajte 2–3 minuta. Sklonite sa vatre i dodajte mleveni oreo keks. Izmešajte i rasporedite u kalup (20x20 cm) obložen papirom za pečenje. Ostavite u frižider 30 minuta.

Svetli deo:
Ponovite postupak sa šećerom, vodom i margarinom. Kada provri, sklonite sa vatre i dodajte mleko u prahu uz mešanje. Dodajte belu čokoladu, pa kada se istopi – dodajte plazmu i oreo crumbs. Izmešajte i sipajte preko tamnog sloja.

Glazura:
Istopite belu čokoladu sa uljem i prelijte preko bajadere. Ostavite preko noći u frižideru.

Uživajte!

