DOMAĆE FERERO ROŠE KUGLICE: Luksuzna poslastica za svaki trenutak

Uživajte u savršenom spoju hrskavih lešnika, kremastog čokoladnog fila i nežne vafle. Ferero Roše kuglice su idealna poslastica za posebne prilike, ali i za trenutke kada želite sebi da priuštite malo luksuza. Jedna kuglica je dovoljna da vas osvoji bogatstvom ukusa.

FOTO: Novosti





200 gr nutele (ili drugog čokoladno-lešnikovog namaza)

200 gr mlevenih pečenih lešnika

150 gr kremastih napolitanki sa lešnikom (usitnjenih)

Ceo lešnik (oko 20 komada, za sredinu svake kuglice)

200 gr čokolade za kuvanje (tamna ili mlečna, po ukusu)

100 gr seckanih lešnika za valjanje

Priprema:

Fil: U većoj činiji pomešaj nutelu, mlevene lešnike i usitnjene napolitanke. Stavite u frižider 30 minuta da se stegne.

Formiranje kuglica: Uzmite malo smese, u sredinu stavite ceo lešnik i oblikujte kuglicu. Ponavljajte dok ne potrošite svu smesu. Složite ih na pleh i ponovo ohladite (20 minuta).

Glazura: Istopite čokoladu na pari ili u mikrotalasnoj. Umočite svaku kuglicu u rastopljenu čokoladu i odmah uvaljajte u seckane lešnike.

Hlađenje: Stavite u frižider najmanje sat vremena da se glazura stegne.

Uživajte!