DOMAĆE FERERO ROŠE KUGLICE: Luksuzna poslastica za svaki trenutak
Uživajte u savršenom spoju hrskavih lešnika, kremastog čokoladnog fila i nežne vafle. Ferero Roše kuglice su idealna poslastica za posebne prilike, ali i za trenutke kada želite sebi da priuštite malo luksuza. Jedna kuglica je dovoljna da vas osvoji bogatstvom ukusa.
- 200 gr nutele (ili drugog čokoladno-lešnikovog namaza)
- 200 gr mlevenih pečenih lešnika
- 150 gr kremastih napolitanki sa lešnikom (usitnjenih)
- Ceo lešnik (oko 20 komada, za sredinu svake kuglice)
- 200 gr čokolade za kuvanje (tamna ili mlečna, po ukusu)
- 100 gr seckanih lešnika za valjanje
Priprema:
Fil: U većoj činiji pomešaj nutelu, mlevene lešnike i usitnjene napolitanke. Stavite u frižider 30 minuta da se stegne.
Formiranje kuglica: Uzmite malo smese, u sredinu stavite ceo lešnik i oblikujte kuglicu. Ponavljajte dok ne potrošite svu smesu. Složite ih na pleh i ponovo ohladite (20 minuta).
Glazura: Istopite čokoladu na pari ili u mikrotalasnoj. Umočite svaku kuglicu u rastopljenu čokoladu i odmah uvaljajte u seckane lešnike.
Hlađenje: Stavite u frižider najmanje sat vremena da se glazura stegne.
Uživajte!
