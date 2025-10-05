Torte i kolači

DOMAĆE FERERO ROŠE KUGLICE: Luksuzna poslastica za svaki trenutak

Milena Tomasevic

05. 10. 2025. u 22:10

Uživajte u savršenom spoju hrskavih lešnika, kremastog čokoladnog fila i nežne vafle. Ferero Roše kuglice su idealna poslastica za posebne prilike, ali i za trenutke kada želite sebi da priuštite malo luksuza. Jedna kuglica je dovoljna da vas osvoji bogatstvom ukusa.

ДОМАЋЕ ФЕРЕРО РОШЕ КУГЛИЦЕ: Луксузна посластица за сваки тренутак

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 200 gr nutele (ili drugog čokoladno-lešnikovog namaza)
  • 200 gr mlevenih pečenih lešnika
  • 150 gr kremastih napolitanki sa lešnikom (usitnjenih)
  • Ceo lešnik (oko 20 komada, za sredinu svake kuglice)
  • 200 gr čokolade za kuvanje (tamna ili mlečna, po ukusu)
  • 100 gr seckanih lešnika za valjanje

Priprema:

Fil: U većoj činiji pomešaj nutelu, mlevene lešnike i usitnjene napolitanke. Stavite u frižider 30 minuta da se stegne.

Formiranje kuglica: Uzmite malo smese, u sredinu stavite ceo lešnik i oblikujte kuglicu. Ponavljajte dok ne potrošite svu smesu. Složite ih na pleh i ponovo ohladite (20 minuta).

Glazura: Istopite čokoladu na pari ili u mikrotalasnoj. Umočite svaku kuglicu u rastopljenu čokoladu i odmah uvaljajte u seckane lešnike.

Hlađenje: Stavite u frižider najmanje sat vremena da se glazura stegne.

Uživajte!

