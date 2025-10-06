JABUKA KOLAČ SA OVSENIM PRELIVOM: Lako, mirisno i domaće
Ovaj jabuka kolač je jedan od onih kolača koji se lako prave, a uvek se brzo pojedu. Savršen je za popodnevni čaj ili kao desert posle ručka. Kombinacija mekog testa, svežih jabuka i hrskavog ovsenog preliva čini je toplom, mirisnom i ukusnom — pravim domaćim kolačem.
Sastojci:
Testo:
- 250 gr omekšalog putera
- 150 gr smeđeg šećera
- 2 jaja
- 2 kašike meda ili zlatnog sirupa
- 2 kašičice vanile
- 120 ml mleka
- 225 gr brašna sa praškom za pecivo
- 5 jabuka (oguliti i tanko iseckati)
- Preliv:
- 125 gr običnog brašna
- 75 gr ovsenih pahuljica
- 100 gr omekšalog putera
- 80 gr smeđeg šećera
Priprema:
Zagrejte rernu na 160°C. Podmažite okrugli kalup (prečnik 23 cm) i obložite ga papirom za pečenje. Umutite puter i šećer dok ne postanu svetli i penasti. Dodajte jaja, med, vanilu i mleko, pa mešajte dok se sjedini. Dodajte brašno i mešajte kratko, samo dok se testo ujednači. U kalup sipajte polovinu testa, preko rasporedite pola jabuka, zatim ostatak testa, pa preostale jabuke. Za preliv prstima umešajte brašno, ovsene pahuljice, šećer i puter dok ne dobijete mrvičastu masu. Posipajte preko kolača. Pecite oko 60 minuta, ili dok čačkalica ne izađe suva. Ostavite da se hladi 30 minuta u kalupu, pa prebacite na rešetku.
Prijatno!
