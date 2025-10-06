Torte i kolači

JABUKA KOLAČ SA OVSENIM PRELIVOM: Lako, mirisno i domaće

Milena Tomasevic

06. 10. 2025. u 10:27

Ovaj jabuka kolač je jedan od onih kolača koji se lako prave, a uvek se brzo pojedu. Savršen je za popodnevni čaj ili kao desert posle ručka. Kombinacija mekog testa, svežih jabuka i hrskavog ovsenog preliva čini je toplom, mirisnom i ukusnom — pravim domaćim kolačem.

ЈАБУКА КОЛАЧ СА ОВСЕНИМ ПРЕЛИВОМ: Лако, мирисно и домаће

FOTO: Novosti

Sastojci:

Testo:

  • 250 gr omekšalog putera
  • 150 gr smeđeg šećera
  • 2 jaja
  • 2 kašike meda ili zlatnog sirupa
  • 2 kašičice vanile
  • 120 ml mleka
  • 225 gr brašna sa praškom za pecivo
  • 5 jabuka (oguliti i tanko iseckati)
  • Preliv:
  • 125 gr običnog brašna
  • 75 gr ovsenih pahuljica
  • 100 gr omekšalog putera
  • 80 gr smeđeg šećera

Priprema:

Zagrejte rernu na 160°C. Podmažite okrugli kalup (prečnik 23 cm) i obložite ga papirom za pečenje. Umutite puter i šećer dok ne postanu svetli i penasti. Dodajte jaja, med, vanilu i mleko, pa mešajte dok se sjedini. Dodajte brašno i mešajte kratko, samo dok se testo ujednači. U kalup sipajte polovinu testa, preko rasporedite pola jabuka, zatim ostatak testa, pa preostale jabuke. Za preliv prstima umešajte brašno, ovsene pahuljice, šećer i puter dok ne dobijete mrvičastu masu. Posipajte preko kolača. Pecite oko 60 minuta, ili dok čačkalica ne izađe suva. Ostavite da se hladi 30 minuta u kalupu, pa prebacite na rešetku.

Prijatno!

