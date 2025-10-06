JABUKA KOLAČ SA OVSENIM PRELIVOM: Lako, mirisno i domaće

Ovaj jabuka kolač je jedan od onih kolača koji se lako prave, a uvek se brzo pojedu. Savršen je za popodnevni čaj ili kao desert posle ručka. Kombinacija mekog testa, svežih jabuka i hrskavog ovsenog preliva čini je toplom, mirisnom i ukusnom — pravim domaćim kolačem.

Sastojci:

Testo:

250 gr omekšalog putera

150 gr smeđeg šećera

2 jaja

2 kašike meda ili zlatnog sirupa

2 kašičice vanile

120 ml mleka

225 gr brašna sa praškom za pecivo

5 jabuka (oguliti i tanko iseckati)

Preliv:

125 gr običnog brašna

75 gr ovsenih pahuljica

100 gr omekšalog putera

80 gr smeđeg šećera

Priprema:

Zagrejte rernu na 160°C. Podmažite okrugli kalup (prečnik 23 cm) i obložite ga papirom za pečenje. Umutite puter i šećer dok ne postanu svetli i penasti. Dodajte jaja, med, vanilu i mleko, pa mešajte dok se sjedini. Dodajte brašno i mešajte kratko, samo dok se testo ujednači. U kalup sipajte polovinu testa, preko rasporedite pola jabuka, zatim ostatak testa, pa preostale jabuke. Za preliv prstima umešajte brašno, ovsene pahuljice, šećer i puter dok ne dobijete mrvičastu masu. Posipajte preko kolača. Pecite oko 60 minuta, ili dok čačkalica ne izađe suva. Ostavite da se hladi 30 minuta u kalupu, pa prebacite na rešetku.

Prijatno!