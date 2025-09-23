ČIZKEJK OD ANANASA: Kremasti tropski užitak
Savršen spoj hrskave osnove, nežnog krema i mirisnog ananas preliva donosi dašak tropika na vaš sto. Osvežavajući i elegantan, ovaj desert će osvojiti svakog ljubitelja slatkog.
Sastojci
Osnova
- 2 šolje usitnjenih krekera
- ½ šolje otopljenog putera
- 1 kašika smeđeg šećera
Fil
- 600 gr krem sira
- 1 šolja kristal šećera
- 1 kašika limunovog soka
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 200 ml slatke pavlake (umućene u čvrst šlag)
- 1 kesica nearomatizovanog želatina
- ¼ šolje hladne vode (za hidrataciju želatina)
Preliv od ananasa
- 2 šolje sitno seckanog svežeg ananasa
- 1 šolja svežeg soka od ananasa
- ¼ šolje šećera u prahu
- 2 kašike kukuruznog skroba
- 1 kesica nearomatizovanog želatina
- ¼ šolje hladne vode (za hidrataciju želatina)
Priprema
Osnova
Pomešajte usitnjene krekere, otopljeni puter i šećer do vlažne mrvičaste smese. Pritisnite na dno okruglog kalupa (23 cm, sa odvojivim dnom). Ostavite u frižideru najmanje 30 minuta da se stegne.
Fil
U maloj činiji potopite želatin u ¼ šolje hladne vode 5 minuta, zatim kratko zagrejte (ili u mikrotalasnoj 10–15 sekundi) da se rastopi. U velikoj posudi umutite krem sir i šećer do glatke teksture. Dodajte limunov sok i vanilu. Umešajte rastopljeni želatin, pa lagano umešajte umućenu slatku pavlaku. Sipajte fil preko ohlađene osnove i ravnomerno rasporedite. Vratite u frižider 4–6 sati, dok se potpuno ne stegne.
Preliv
Potopite želatin u ¼ šolje hladne vode da nabubri. U šerpi zagrejte sok od ananasa, šećer i kukuruzni skrob, mešajući dok se ne zgusne. Umešajte nabubreli želatin i dodajte seckani ananas. Ostavite da se malo prohladi, zatim prelijte preko ohlađenog fila. Ponovo ohladite najmanje 1 sat.
Završna obrada
Ukrasite mrvicama krekera, koricom limuna i listićima nane. Služite dobro ohlađeno.
Prijatno!
