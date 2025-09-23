Torte i kolači

ČIZKEJK OD ANANASA: Kremasti tropski užitak

Milena Tomasevic

23. 09. 2025. u 13:00

Savršen spoj hrskave osnove, nežnog krema i mirisnog ananas preliva donosi dašak tropika na vaš sto. Osvežavajući i elegantan, ovaj desert će osvojiti svakog ljubitelja slatkog.

FOTO: Novosti

Sastojci
Osnova

  • 2 šolje usitnjenih krekera
  • ½ šolje otopljenog  putera
  • 1 kašika smeđeg šećera 

Fil

  • 600 gr krem sira 
  • 1 šolja kristal šećera 
  • 1 kašika limunovog soka
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 200 ml slatke pavlake (umućene u čvrst šlag)
  • 1 kesica nearomatizovanog želatina
  • ¼ šolje hladne vode (za hidrataciju želatina)

Preliv od ananasa

  • 2 šolje sitno seckanog svežeg ananasa
  • 1 šolja svežeg soka od ananasa
  • ¼ šolje šećera u prahu
  • 2 kašike kukuruznog skroba
  • 1 kesica nearomatizovanog želatina
  • ¼ šolje hladne vode (za hidrataciju želatina)

Priprema
Osnova

Pomešajte usitnjene krekere, otopljeni puter i šećer do vlažne mrvičaste smese. Pritisnite na dno okruglog kalupa (23 cm, sa odvojivim dnom). Ostavite u frižideru najmanje 30 minuta da se stegne.

Fil

U maloj činiji potopite želatin u ¼ šolje hladne vode 5 minuta, zatim kratko zagrejte (ili u mikrotalasnoj 10–15 sekundi) da se rastopi. U velikoj posudi umutite krem sir i šećer do glatke teksture. Dodajte limunov sok i vanilu. Umešajte rastopljeni želatin, pa lagano umešajte umućenu slatku pavlaku. Sipajte fil preko ohlađene osnove i ravnomerno rasporedite. Vratite u frižider 4–6 sati, dok se potpuno ne stegne.

Preliv

Potopite želatin u ¼ šolje hladne vode da nabubri. U šerpi zagrejte sok od ananasa, šećer i kukuruzni skrob, mešajući dok se ne zgusne. Umešajte nabubreli želatin i dodajte seckani ananas. Ostavite da se malo prohladi, zatim prelijte preko ohlađenog fila. Ponovo ohladite najmanje 1 sat.

Završna obrada

Ukrasite mrvicama krekera, koricom limuna i listićima nane. Služite dobro ohlađeno.

Prijatno!

