ČOKOLADNA MUS TORTA SA MALINAMA: Slatka senzacija za svaku priliku
Kombinacija bogate tamne čokolade i svežeg bobičastog voća daje ovom čizkejku neodoljivu notu. Savršen je kao elegantan dezert za svečanu trpezu ili kao poslastica uz popodnevnu kafu.
Sastojci
Biskvitna podloga
- 120 gr mlevenih čokoladnih kolačića
- 60 gr otopljenog putera
Sloj od malina
- 250 gr svežih ili smrznutih malina
- 2–3 kašike šećera
- 1 kašika limunovog soka
- 1 kašika kukuruznog skroba (po potrebi)
Čokoladni mus
- 200 gr tamne čokolade
- 300 ml slatke pavlake za šlag
- 1 kašika šećera u prahu
- 1 kašičica vanile
Ganaš glazura
- 100 gr tamne čokolade
- 80 ml slatke pavlake
Priprema
Podloga: Kolačiće pomešajte s rastopljenim puterom, pritisnite u kalup 20 cm.
Sloj malina: Maline, šećer i limunov sok lagano kuvajte 5 minuta. Po potrebi dodajte skrob rastvoren u kašici vode da se zgusne. Ohladite i rasporedite preko podloge.
Čokoladni mus
Čokoladu otopite na pari i malo prohladite. Pavlaku umutite sa šećerom i vanilom u čvrst šlag. Umešajte rastopljenu čokoladu laganim pokretima. Sipajte preko sloja malina.
Ganaš
Zagrejte pavlaku do ključanja, prelijte preko čokolade i izmešajte do glatke mase. Nanesite preko musa.
Hladite u frižideru najmanje 4 sata (ili preko noći) i ukrasite svežim malinama.
Prijatno!
