ČOKOLADNA MUS TORTA SA MALINAMA: Slatka senzacija za svaku priliku

Milena Tomasevic

23. 09. 2025. u 19:00

Kombinacija bogate tamne čokolade i svežeg bobičastog voća daje ovom čizkejku neodoljivu notu. Savršen je kao elegantan dezert za svečanu trpezu ili kao poslastica uz popodnevnu kafu.

FOTO: Novosti

Sastojci

Biskvitna podloga

  • 120 gr mlevenih čokoladnih kolačića
  • 60 gr otopljenog putera 

Sloj od malina

  • 250 gr svežih ili smrznutih malina
  • 2–3 kašike šećera
  • 1 kašika limunovog soka
  • 1 kašika kukuruznog skroba (po potrebi)

Čokoladni mus

  • 200 gr tamne čokolade 
  • 300 ml slatke pavlake za šlag 
  • 1 kašika šećera u prahu
  • 1 kašičica vanile

Ganaš glazura 

  • 100 gr tamne čokolade
  • 80 ml slatke pavlake

Priprema

Podloga: Kolačiće pomešajte s rastopljenim puterom, pritisnite u kalup 20 cm. 

Sloj malina: Maline, šećer i limunov sok lagano kuvajte 5 minuta. Po potrebi dodajte skrob rastvoren u kašici vode da se zgusne. Ohladite i rasporedite preko podloge.

Čokoladni mus

Čokoladu otopite na pari i malo prohladite. Pavlaku umutite sa šećerom i vanilom u čvrst šlag. Umešajte rastopljenu čokoladu laganim pokretima. Sipajte preko sloja malina.

Ganaš 

Zagrejte pavlaku do ključanja, prelijte preko čokolade i izmešajte do glatke mase. Nanesite preko musa.

Hladite u frižideru najmanje 4 sata (ili preko noći) i ukrasite svežim malinama.

Prijatno!

