ČOKOLADNA MUS TORTA SA MALINAMA: Slatka senzacija za svaku priliku

Kombinacija bogate tamne čokolade i svežeg bobičastog voća daje ovom čizkejku neodoljivu notu. Savršen je kao elegantan dezert za svečanu trpezu ili kao poslastica uz popodnevnu kafu.

FOTO: Novosti

Sastojci

Biskvitna podloga

120 gr mlevenih čokoladnih kolačića

60 gr otopljenog putera

Sloj od malina

250 gr svežih ili smrznutih malina

2–3 kašike šećera

1 kašika limunovog soka

1 kašika kukuruznog skroba (po potrebi)

Čokoladni mus

200 gr tamne čokolade

300 ml slatke pavlake za šlag

1 kašika šećera u prahu

1 kašičica vanile

Ganaš glazura

100 gr tamne čokolade

80 ml slatke pavlake

Priprema

Podloga: Kolačiće pomešajte s rastopljenim puterom, pritisnite u kalup 20 cm.

Sloj malina: Maline, šećer i limunov sok lagano kuvajte 5 minuta. Po potrebi dodajte skrob rastvoren u kašici vode da se zgusne. Ohladite i rasporedite preko podloge.

Čokoladni mus

Čokoladu otopite na pari i malo prohladite. Pavlaku umutite sa šećerom i vanilom u čvrst šlag. Umešajte rastopljenu čokoladu laganim pokretima. Sipajte preko sloja malina.

Ganaš

Zagrejte pavlaku do ključanja, prelijte preko čokolade i izmešajte do glatke mase. Nanesite preko musa.

Hladite u frižideru najmanje 4 sata (ili preko noći) i ukrasite svežim malinama.

Prijatno!