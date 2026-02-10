MALE I SLATKE: Čoko-tortice
Sa bademima, čokoladom i rumom ove malene torte donose veliko zadovoljstvo svakome ko ih proba.
Potrebno je:
- 200 ml vode
- 2 kesice vanilin šećera
- 50 g kakaoa
- 250 g margarina
- 3 kašike ruma
- 150 g mlevenih pečenih badema
- 125 g mlečnog keksa s čokoladnim prelivom
- 125 g mlečnog keksa s kakaom
- 120 g mlevenog keksa
- 60 g iseckanih badema za posipanje
Priprema:
U šerpici zagrejte vodu, šećer, vanilin šećer, margarin i kakao, povremeno mešajući dok se sastojci ne rastope i sjedine. Skinite sa vatre i dodajte rum. Zatim u smesu dodajte mlevene bademe, izlomljeni keks i sve dobro promešajte. U kalup (20×20 cm), obložen folijom, izlijte smesu, poređajte iseckane bademe i ostavite da se ohladi i stegne. Nakon što se ohladi, vadite okruglim modlama tortice ili isecite na štanglice, po želji.
Preporučujemo
STARINSKI RECEPT KOJI NE IZLAZI IZ MODE: Komisbrot
03. 02. 2026. u 08:00
MEKAN KAO DUŠA: Miks griza i jabuka - obožavaćete ovaj kolač
05. 02. 2026. u 18:10
NEODOLjIVO HRSKAVI: Štapići sa susamom
06. 02. 2026. u 09:00
KORAK PO KORAK: Kako da napravite savršenu picu, kao u italijanskom restoranu
03. 02. 2026. u 07:00
ODLUKA KOJA MOŽE DA PROMENI SVE: Rusija razmatra Trampovu ponudu
RUSKO ministarstvo spoljnih poslova, zajedno sa svojim saveznicima i partnerima, razmatra predlog američkog predsednika Donalda Trampa za pridruživanje Odboru za mir, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
09. 02. 2026. u 11:26
ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.
09. 02. 2026. u 11:13
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)