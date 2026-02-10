MALE I SLATKE: Čoko-tortice

Sa bademima, čokoladom i rumom ove malene torte donose veliko zadovoljstvo svakome ko ih proba.

Foto: Depositphotos

Potrebno je:

- 200 ml vode



Priprema:

- 2 kesice vanilin šećera- 50 g kakaoa- 250 g margarina- 3 kašike ruma- 150 g mlevenih pečenih badema- 125 g mlečnog keksa s čokoladnim prelivom- 125 g mlečnog keksa s kakaom- 120 g mlevenog keksa- 60 g iseckanih badema za posipanje

U šerpici zagrejte vodu, šećer, vanilin šećer, margarin i kakao, povremeno mešajući dok se sastojci ne rastope i sjedine. Skinite sa vatre i dodajte rum. Zatim u smesu dodajte mlevene bademe, izlomljeni keks i sve dobro promešajte. U kalup (20×20 cm), obložen folijom, izlijte smesu, poređajte iseckane bademe i ostavite da se ohladi i stegne. Nakon što se ohladi, vadite okruglim modlama tortice ili isecite na štanglice, po želji.