Torte i kolači

MALE I SLATKE: Čoko-tortice

Bojana Jovanović

10. 02. 2026. u 07:00

Sa bademima, čokoladom i rumom ove malene torte donose veliko zadovoljstvo svakome ko ih proba.

МАЛЕ И СЛАТКЕ: Чоко-тортице

Foto: Depositphotos

Potrebno je:

- 200 ml vode

- 150 g šećera
- 2 kesice vanilin šećera
- 50 g kakaoa
- 250 g margarina
- 3 kašike ruma
- 150 g mlevenih pečenih badema
- 125 g mlečnog keksa s čokoladnim prelivom
- 125 g mlečnog keksa s kakaom
- 120 g mlevenog keksa
- 60 g iseckanih badema za posipanje

Priprema:

U šerpici zagrejte vodu, šećer, vanilin šećer, margarin i kakao, povremeno mešajući dok se sastojci ne rastope i sjedine. Skinite sa vatre i dodajte rum. Zatim u smesu dodajte mlevene bademe, izlomljeni keks i sve dobro promešajte. U kalup (20×20 cm), obložen folijom, izlijte smesu, poređajte iseckane bademe i ostavite da se ohladi i stegne. Nakon što se ohladi, vadite okruglim modlama tortice ili isecite na štanglice, po želji.

