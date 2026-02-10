SNIMAK OBJAVLJEN PRVI PUT: Ovo je trenutak pronalaska tela DŽefrija Epstina (VIDEO)
BRITANSKI Telegraf objavio je do sada neviđen snimak nadzorne kamere koji prikazuje trenutak kada su zatvorski čuvari 10. avgusta 2019. pronašli telo Džefrija Epstina u njegovoj ćeliji. Finansijer je bio pritvoren u njujorškom Metropoliten korekcionom centru zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja.
Okolnosti Epstinove smrti, koja je zvanično proglašena samoubistvom, kao i njegove veze sa brojnim moćnim i poznatim ličnostima, uključujući predsednike, medijske magnate i članove kraljevske porodice, podstakle su brojne teorije zavere prema kojima je zapravo ubijen. Do sada snimak pronalaska tela nikada nije bio javno objavljen.
Telegraf je video-zapis pronašao među tri miliona deklasifikovanih dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravde.
Snimak prikazuje kako u 6:30 ujutru zatvorski čuvar prilazi pultu obezbeđenja na izolovanom odeljenju gde se nalazila Epstinova ćelija.
Desetak sekundi kasnije, čuvar kreće ka ćeliji gde je pronađeno telo. Nešto više od minuta kasnije, jedan čuvar se užurbano kreće između pulta i ćelije, a zatim mu se pridružuju još dvojica. Epstinova smrt zvanično je proglašena u 6:39.
Različita tumačenja spornog snimka
Kancelarija glavnog inspektora Ministarstva pravde i FBI različito su protumačili sporni snimak. U izveštaju FBI-ja mutna figura opisana je kao "moguće zatvorenik".
Sa druge strane, glavni inspektor je zabeležio da je reč o čuvaru koji nosi narandžastu "posteljinu ili rublje" i u konačnom izveštaju ga označio kao "neidentifikovanog pravosudnog policajca".
Smrt Epstina
Prema zvaničnoj verziji FBI-ja, Epstin je sebi oduzeo život, što je potvrdila i obdukcija obavljena devet dana nakon smrti.
Istražitelji su takođe tvrdili da u periodu od trenutka kada je Epstin zaključan u ćeliju 9. avgusta u 22:40 do pronalaska tela sledećeg jutra oko 6:30, "niko nije ulazio na spratove posebnog odeljenja" gde je bio smešten.
Međutim, tu tvrdnju dovode u pitanje drugi novootkriveni snimci iz Epstinovih spisa, na kojima se vidi narandžasta figura kako se u 22:39 penje stepenicama ka njegovoj ćeliji.
Preporučujemo
"PROGRAM BORBENIH AVIONA FCAS NIJE UGAŠEN" Makron: Nadam se razgovoru sa Mercom uskoro
10. 02. 2026. u 08:50
MINHEN 2007: Putinovo upozorenje NATO-u - govor koji je najavio rat u Ukrajini (VIDEO)
10. 02. 2026. u 08:49
AMERIKA SE POVLAČI: Prepušta dva glavna komandna mesta NATO-a evropskim oficirima
SJEDINjENE Američke Države će predati dva glavna komandna mesta NATO-a evropskim oficirima, preneo je Rojters, pozivajući se na vojni izvor.
10. 02. 2026. u 07:25
ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.
09. 02. 2026. u 11:13
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)