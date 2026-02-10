SNIMAK OBJAVLJEN PRVI PUT: Ovo je trenutak pronalaska tela DŽefrija Epstina (VIDEO)

BRITANSKI Telegraf objavio je do sada neviđen snimak nadzorne kamere koji prikazuje trenutak kada su zatvorski čuvari 10. avgusta 2019. pronašli telo Džefrija Epstina u njegovoj ćeliji. Finansijer je bio pritvoren u njujorškom Metropoliten korekcionom centru zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja.

Okolnosti Epstinove smrti, koja je zvanično proglašena samoubistvom, kao i njegove veze sa brojnim moćnim i poznatim ličnostima, uključujući predsednike, medijske magnate i članove kraljevske porodice, podstakle su brojne teorije zavere prema kojima je zapravo ubijen. Do sada snimak pronalaska tela nikada nije bio javno objavljen.

Telegraf je video-zapis pronašao među tri miliona deklasifikovanih dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravde.

Snimak prikazuje kako u 6:30 ujutru zatvorski čuvar prilazi pultu obezbeđenja na izolovanom odeljenju gde se nalazila Epstinova ćelija.

Desetak sekundi kasnije, čuvar kreće ka ćeliji gde je pronađeno telo. Nešto više od minuta kasnije, jedan čuvar se užurbano kreće između pulta i ćelije, a zatim mu se pridružuju još dvojica. Epstinova smrt zvanično je proglašena u 6:39.

Različita tumačenja spornog snimka

Kancelarija glavnog inspektora Ministarstva pravde i FBI različito su protumačili sporni snimak. U izveštaju FBI-ja mutna figura opisana je kao "moguće zatvorenik".

Sa druge strane, glavni inspektor je zabeležio da je reč o čuvaru koji nosi narandžastu "posteljinu ili rublje" i u konačnom izveštaju ga označio kao "neidentifikovanog pravosudnog policajca".

Smrt Epstina

Prema zvaničnoj verziji FBI-ja, Epstin je sebi oduzeo život, što je potvrdila i obdukcija obavljena devet dana nakon smrti.

Istražitelji su takođe tvrdili da u periodu od trenutka kada je Epstin zaključan u ćeliju 9. avgusta u 22:40 do pronalaska tela sledećeg jutra oko 6:30, "niko nije ulazio na spratove posebnog odeljenja" gde je bio smešten.

Međutim, tu tvrdnju dovode u pitanje drugi novootkriveni snimci iz Epstinovih spisa, na kojima se vidi narandžasta figura kako se u 22:39 penje stepenicama ka njegovoj ćeliji.