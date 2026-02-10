TESTENINA SA BROKOLIJEM: Kremasta klasika za svaki dan
Kada se brokoli, testenina i sir spoje u jedno jelo, rezultat je pravi mali praznik ukusa. Ova pečena testenina sa brokolijem, bešamelom i dva sira donosi savršen balans između laganog i zasitnog obroka.
Za testeninu:
- 400 gr testenine u obliku tube
- 700–800 gr brokolija
- 150 gr mocarele
- 80 gr parmezana
- so, po ukusu
- maslinovo ulje
- 1 čen belog luka
Za bešamel sos:
- 50 gr putera
- 50 gr brašna
- 500 ml mleka
- so
- muškatni oraščić
Priprema
Brokoli skuvajte u posoljenoj vodi oko 5 minuta, da omekša, ali da zadrži boju. Ocedite ga. Polovinu brokolija kratko propržite u tiganju na malo maslinovog ulja sa zgnječenim čenom belog luka (oko 2 minuta), pa izvadite beli luk i brokoli izmiksajte u blenderu dok ne dobijete kremasti sos. Drugu polovinu brokolija ostavite sa strane. Testeninu kuvajte u slanoj vodi pola vremena navedenog na pakovanju. Ocedite je i sačuvajte jednu kutlaču vode u kojoj se kuvala.
Bešamel
U šerpi rastopite puter, dodajte brašno i kratko propržite uz mešanje. Postepeno dolivajte mleko, stalno mešajući, dok sos ne provri i ne postane gladak i gust. Posolite i dodajte prstohvat muškatnog oraščića.
U velikoj činiji pomešajte testeninu, sos od brokolija, jednu kutlaču vode od testenine i većinu bešamela (ostavite 2–3 kašike za podmazivanje posude). Dno vatrostalne posude premažite ostatkom bešamela. Rasporedite polovinu testenine, zatim dodajte deo mocarele, parmezana i brokolija koji ste ostavili. Prekrijte ostatkom testenine. Na vrh rasporedite preostalu mocarelu i parmezan. Pecite u rerni zagrejanoj na 200 °C, 25–30 minuta, dok se na površini ne uhvati zlatna korica.
Prijatno!
