Ručak dana

TESTENINA SA BROKOLIJEM: Kremasta klasika za svaki dan

Milena Tomasevic

10. 02. 2026. u 07:00

Kada se brokoli, testenina i sir spoje u jedno jelo, rezultat je pravi mali praznik ukusa. Ova pečena testenina sa brokolijem, bešamelom i dva sira donosi savršen balans između laganog i zasitnog obroka.

ТЕСТЕНИНА СА БРОКОЛИЈЕМ: Кремаста класика за сваки дан

FOTO: Novosti


Sastojci

Za testeninu:

  • 400 gr testenine u obliku tube
  • 700–800 gr brokolija
  • 150 gr mocarele
  • 80 gr parmezana
  • so, po ukusu
  • maslinovo ulje
  • 1 čen belog luka

Za bešamel sos:

  • 50 gr putera
  • 50 gr brašna
  • 500 ml mleka
  • so
  • muškatni oraščić

Priprema
Brokoli skuvajte u posoljenoj vodi oko 5 minuta, da omekša, ali da zadrži boju. Ocedite ga. Polovinu brokolija kratko propržite u tiganju na malo maslinovog ulja sa zgnječenim čenom belog luka (oko 2 minuta), pa izvadite beli luk i brokoli izmiksajte u blenderu dok ne dobijete kremasti sos. Drugu polovinu brokolija ostavite sa strane. Testeninu kuvajte u slanoj vodi pola vremena navedenog na pakovanju. Ocedite je i sačuvajte jednu kutlaču vode u kojoj se kuvala.

Bešamel
U šerpi rastopite puter, dodajte brašno i kratko propržite uz mešanje. Postepeno dolivajte mleko, stalno mešajući, dok sos ne provri i ne postane gladak i gust. Posolite i dodajte prstohvat muškatnog oraščića.
U velikoj činiji pomešajte testeninu, sos od brokolija, jednu kutlaču vode od testenine i većinu bešamela (ostavite 2–3 kašike za podmazivanje posude). Dno vatrostalne posude premažite ostatkom bešamela. Rasporedite polovinu testenine, zatim dodajte deo mocarele, parmezana i brokolija koji ste ostavili. Prekrijte ostatkom testenine. Na vrh rasporedite preostalu mocarelu i parmezan. Pecite u rerni zagrejanoj na 200 °C, 25–30 minuta, dok se na površini ne uhvati zlatna korica.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 3

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOMAĆE ĆUFTE U SOSU: Tradicija na tanjiru
Salate i čorbe

0 4

DOMAĆE ĆUFTE U SOSU: Tradicija na tanjiru

Miris koji se širi kuhinjom dok se ćufte tiho krčkaju u sosu vraća nas u vreme porodičnih ručkova i sporih, nedeljnih dana. Ovo je jelo koje ne traži mnogo, a daje sve — punoću ukusa, toplinu i osećaj doma. Jednostavno, klasično i uvek rado viđeno na trpezi.

09. 02. 2026. u 21:15

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE JEDINI ESTRADNI SUKOB ZDRAVKA ČOLIĆA: Bili su nerazdvojni, a onda je jedna izjava napravila haos

OVO JE JEDINI ESTRADNI SUKOB ZDRAVKA ČOLIĆA: Bili su nerazdvojni, a onda je jedna izjava napravila haos