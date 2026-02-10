TESTENINA SA BROKOLIJEM: Kremasta klasika za svaki dan

Kada se brokoli, testenina i sir spoje u jedno jelo, rezultat je pravi mali praznik ukusa. Ova pečena testenina sa brokolijem, bešamelom i dva sira donosi savršen balans između laganog i zasitnog obroka.

FOTO: Novosti





Za testeninu:

400 gr testenine u obliku tube

700–800 gr brokolija

150 gr mocarele

80 gr parmezana

so, po ukusu

maslinovo ulje

1 čen belog luka

Za bešamel sos:

50 gr putera

50 gr brašna

500 ml mleka

so

muškatni oraščić

Priprema

Brokoli skuvajte u posoljenoj vodi oko 5 minuta, da omekša, ali da zadrži boju. Ocedite ga. Polovinu brokolija kratko propržite u tiganju na malo maslinovog ulja sa zgnječenim čenom belog luka (oko 2 minuta), pa izvadite beli luk i brokoli izmiksajte u blenderu dok ne dobijete kremasti sos. Drugu polovinu brokolija ostavite sa strane. Testeninu kuvajte u slanoj vodi pola vremena navedenog na pakovanju. Ocedite je i sačuvajte jednu kutlaču vode u kojoj se kuvala.

Bešamel

U šerpi rastopite puter, dodajte brašno i kratko propržite uz mešanje. Postepeno dolivajte mleko, stalno mešajući, dok sos ne provri i ne postane gladak i gust. Posolite i dodajte prstohvat muškatnog oraščića.

U velikoj činiji pomešajte testeninu, sos od brokolija, jednu kutlaču vode od testenine i većinu bešamela (ostavite 2–3 kašike za podmazivanje posude). Dno vatrostalne posude premažite ostatkom bešamela. Rasporedite polovinu testenine, zatim dodajte deo mocarele, parmezana i brokolija koji ste ostavili. Prekrijte ostatkom testenine. Na vrh rasporedite preostalu mocarelu i parmezan. Pecite u rerni zagrejanoj na 200 °C, 25–30 minuta, dok se na površini ne uhvati zlatna korica.

Prijatno!