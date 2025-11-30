Salate i čorbe

TURŠIJA BEZ ŠEĆERA I SIRĆETA: Recept koji je zaludeo domaćice u Srbiji

V.N.

30. 11. 2025. u 10:26

PREDSTAVLjAMO vam turšiju kakvu ćete zaista voleti.

ТУРШИЈА БЕЗ ШЕЋЕРА И СИРЋЕТА: Рецепт који је залудео домаћице у Србији

Foto: Shutterstock

Ova turšija se priprema potpuno prirodno, bez ijedne kapi hemijskih dodataka, a mnogi koji su je probali tvrde da je čak bolja od one koju je pravila baka – ona prava, iz podruma, puna mirisa detinjstva.

Recept se zasniva na prirodnoj fermentaciji, procesu koji čuva povrće i istovremeno ga pretvara u probiotik. Bez konzervansa, bez veštačkih dodataka, samo so, voda i vreme.

Rezultat je turšija koja krcka pod zubima, miriše na zemlju i ima dubok, prirodan ukus koji industrijske varijante nikada ne mogu da dostignu.

 

Kako se priprema?

Odaberite povrće po želji – karfiol, krastavce, šargarepu, papriku.

Operite, naseckajte i složite u teglu. Prelijte hladnom vodom u kojoj ste rastopili so (oko 40 g na litar vode).

Pokrijte gazom i ostavite na sobnoj temperaturi 7–10 dana. Povremeno proverite, ali ne mešajte. Kad se pojavi miris karakterističan za turšiju spremna je za konzumaciju.

 

Zašto bez sirćeta?

Sirće zaustavlja fermentaciju. Prirodne bakterije sa povrća same obavljaju svoj posao, bez ikakve hemije.

Takva turšija je zdravija, ukusnija, ne izaziva gorušicu i čuva pravi aromatični ukus povrća.

 

Praktični savet

Ako želite da turšija duže potraje, nakon završene fermentacije zatvorite teglu poklopcem i čuvajte je u frižideru.

Ukus će se menjati, postajući bogatiji i slojevitiji.

I obavezno zabeležite datum na teglu, jednom kada probate ovu turšiju, sigurno ćete praviti više serija.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAJTRAŽENIJI POSNI NAMAZ OVE ZIME: Ovaj recept je osvojio društvene mreže, kuhinje i kancelarije
Salate i čorbe

0 32

NAJTRAŽENIJI POSNI NAMAZ OVE ZIME: Ovaj recept je osvojio društvene mreže, kuhinje i kancelarije

SEZONA posta svake godine vrati u fokus jedno važno pitanje: može li posna trpeza da bude istovremeno zdrava, jednostavna i ukusna? Odgovor je da i to zahvaljujući jednom receptu koji je poslednjih nedelja postao pravi hit. U pitanju je domaća posna pašteta od šampinjona i oraha, namaz koji je toliko dobar da ga obožavaju i oni koji uopšte ne poste.

30. 11. 2025. u 07:37

Politika
Tenis
Fudbal
ZABRINJAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi

ZABRINjAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi