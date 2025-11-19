Salate i čorbe

POSNA ŠARENA SALATA: Recept za salatu koja budi apetit i za posne dane

Milena Tomasevic

19. 11. 2025. u 21:28

Kombinacija crvenog pasulja, kukuruza, mladog luka i čeri paradajza daje ovoj salati puno ukusa, boja i teksture. Jednostavna je za pripremu, savršena za lagani obrok ili kao predjelo.

ПОСНА ШАРЕНА САЛАТА: Рецепт за салату која буди апетит и за посне дане

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 manja konzerva crvenog pasulja
  • 1 manja konzerva kukuruza šećerca
  • 1 glavica ljubičastog luka
  • 3-4 mlada crna luka
  • 1 crvena paprika
  • 10 čeri paradajzića (ili sušeni paradajz iz tegle)
  • 1 ljuta papričica
  • so i biber po ukusu
  • par listova zelene salate
  • malo maslinovog ulja
  • malo sirćeta

Priprema:

Pasulj i kukuruz šećerac ocedite od tečnosti. Dodajte ostalo povrće i čeri paradajz sve iseckano na kockice. Posolite, dodajte biber, prelijte sa malo maslinovog ulja i sirćeta. Sjedinite salatu. Servirajte salatu i dobro ohladite pre serviranja.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."