POSNA ŠARENA SALATA: Recept za salatu koja budi apetit i za posne dane
Kombinacija crvenog pasulja, kukuruza, mladog luka i čeri paradajza daje ovoj salati puno ukusa, boja i teksture. Jednostavna je za pripremu, savršena za lagani obrok ili kao predjelo.
Sastojci:
- 1 manja konzerva crvenog pasulja
- 1 manja konzerva kukuruza šećerca
- 1 glavica ljubičastog luka
- 3-4 mlada crna luka
- 1 crvena paprika
- 10 čeri paradajzića (ili sušeni paradajz iz tegle)
- 1 ljuta papričica
- so i biber po ukusu
- par listova zelene salate
- malo maslinovog ulja
- malo sirćeta
Priprema:
Pasulj i kukuruz šećerac ocedite od tečnosti. Dodajte ostalo povrće i čeri paradajz sve iseckano na kockice. Posolite, dodajte biber, prelijte sa malo maslinovog ulja i sirćeta. Sjedinite salatu. Servirajte salatu i dobro ohladite pre serviranja.
Prijatno!
