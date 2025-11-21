Salate i čorbe

POSNA SALATA OD PAPRIKE, ŠEĆERCA, ŠAMPINJONA: Laka, osvežavajuća i puna ukusa

Ova salata kombinuje nežnu tunjevinu, slatki kukuruz, pečeni luk i papriku, uz hrskav kikiriki i susam. Savršena je kao lagani ručak ili predjelo, a njena priprema je brza i jednostavna.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 konzerve tune
  • 400 gr kukuruza iz konzerve
  • 400 gr šampinjona
  • 300 gr posnog majoneza
  • 5 crvenih pečenih paprika
  • 5 kiselih krastavaca
  • 80 gr kikirikija (neslanog)
  • 80 gr susama
  • origano po ukusu
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Pečenu crvenu papriku iseckati na sitne kockice. Krastavace sitno iseckati. Susam blago prepržiti u tiganju do zlatne boje. Kikiriki samleti. Sve sastojke pomešati u velikoj činiji, dodati posni majonez i začine. Ostaviti salatu oko sat vremena da se ukusi sjedine.

Poslužiti i uživati!

