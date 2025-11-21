POSNA SALATA OD PAPRIKE, ŠEĆERCA, ŠAMPINJONA: Laka, osvežavajuća i puna ukusa
Ova salata kombinuje nežnu tunjevinu, slatki kukuruz, pečeni luk i papriku, uz hrskav kikiriki i susam. Savršena je kao lagani ručak ili predjelo, a njena priprema je brza i jednostavna.
Sastojci:
- 2 konzerve tune
- 400 gr kukuruza iz konzerve
- 400 gr šampinjona
- 300 gr posnog majoneza
- 5 crvenih pečenih paprika
- 5 kiselih krastavaca
- 80 gr kikirikija (neslanog)
- 80 gr susama
- origano po ukusu
- so i biber po ukusu
Priprema:
Pečenu crvenu papriku iseckati na sitne kockice. Krastavace sitno iseckati. Susam blago prepržiti u tiganju do zlatne boje. Kikiriki samleti. Sve sastojke pomešati u velikoj činiji, dodati posni majonez i začine. Ostaviti salatu oko sat vremena da se ukusi sjedine.
Poslužiti i uživati!
