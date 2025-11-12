SUPA OD SOČIVA, PARADAJZA I KROMPIRA: Topla, mirisna i puna ukusa - Idealna za ručak ili večeru!
KOMBINACIJA sočiva, paradajza i krompira daje savršen balans hranljivosti i ukusa, a ujedno je i lagana i zasitna. Idealna za ručak ili večeru, pogotovo u hladnijim danima kada nam treba nešto domaće, toplo i zdravo.
Sastojci:
- 1 šolja crvenog sočiva
- 4 krompira, iseckana na kockice
- 1 konzerva iseckanog paradajza (400 g) ili 3 sveža paradajza, blanširana i iseckana
- 1 srednji crni luk, sitno iseckan
- 2 čena belog luka, isceđena kroz presu
- 1 šargarepa, krupno rendana
- 1 litar povrtnog ili pilećeg fonda
- 2 kašike ulja ili putera
- 1 kašičica kima
- 1 kašičica dimljene paprike
- so i biber po ukusu
- sveže seckani peršun ili cilantro za ukras
- sok od ½ limuna (po želji, za osvežavajuću notu)
Priprema:
Isperite ga hladnom vodom i ostavite sa strane. U velikom loncu zagrejte ulje, dodajte luk i pržite dok ne postane staklast.
Ubacite beli luk, šargarepu, kim i dimljenu papriku – kratko propržite da zamirišu. Ubacite krompir, paradajz, sočivo i čorbu. Kada proključa, smanjite vatru i kuvajte 25–30 minuta, dok krompir i sočivo ne omekšaju. Dodajte so, biber i malo limunovog soka za svežinu.
Supu poslužite vruću, ukrašenu svežim peršunom ili cilantrom. Odlično ide uz svež hleb ili domaće krutoniće.
Uživo!
Preporučujemo
KREMASTA PILETINA U SOSU OD PAPRIKE SA TESTENINOM: Brzo, kremasto i puno ukusa!
12. 11. 2025. u 11:24
FETA SIR PEČEN NA GRČKI NAČIN: Mediteranski užitak za sva čula
12. 11. 2025. u 07:00
KREMASTA KROMPIR ČORBA SA BUKOVAČOM I SLANINOM: Topla čorba za hladne dane
26. 10. 2025. u 13:00
SUPA SA KNEDLAMA OD PILEĆE DžIGERICE: Stari dobri ukus domaće kuhinje
22. 10. 2025. u 18:00
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)