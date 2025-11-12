SUPA OD SOČIVA, PARADAJZA I KROMPIRA: Topla, mirisna i puna ukusa - Idealna za ručak ili večeru!

KOMBINACIJA sočiva, paradajza i krompira daje savršen balans hranljivosti i ukusa, a ujedno je i lagana i zasitna. Idealna za ručak ili večeru, pogotovo u hladnijim danima kada nam treba nešto domaće, toplo i zdravo.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 šolja crvenog sočiva

4 krompira, iseckana na kockice

1 konzerva iseckanog paradajza (400 g) ili 3 sveža paradajza, blanširana i iseckana

1 srednji crni luk, sitno iseckan

2 čena belog luka, isceđena kroz presu

1 šargarepa, krupno rendana

1 litar povrtnog ili pilećeg fonda

2 kašike ulja ili putera

1 kašičica kima

1 kašičica dimljene paprike

so i biber po ukusu

sveže seckani peršun ili cilantro za ukras

sok od ½ limuna (po želji, za osvežavajuću notu)

Priprema:

Isperite ga hladnom vodom i ostavite sa strane. U velikom loncu zagrejte ulje, dodajte luk i pržite dok ne postane staklast.

Ubacite beli luk, šargarepu, kim i dimljenu papriku – kratko propržite da zamirišu. Ubacite krompir, paradajz, sočivo i čorbu. Kada proključa, smanjite vatru i kuvajte 25–30 minuta, dok krompir i sočivo ne omekšaju. Dodajte so, biber i malo limunovog soka za svežinu.

Supu poslužite vruću, ukrašenu svežim peršunom ili cilantrom. Odlično ide uz svež hleb ili domaće krutoniće.

