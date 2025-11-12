Salate i čorbe

SUPA OD SOČIVA, PARADAJZA I KROMPIRA: Topla, mirisna i puna ukusa - Idealna za ručak ili večeru!

Milena Tomasevic

12. 11. 2025. u 14:30

KOMBINACIJA sočiva, paradajza i krompira daje savršen balans hranljivosti i ukusa, a ujedno je i lagana i zasitna. Idealna za ručak ili večeru, pogotovo u hladnijim danima kada nam treba nešto domaće, toplo i zdravo.

СУПА ОД СОЧИВА, ПАРАДАЈЗА И КРОМПИРА: Топла, мирисна и пуна укуса - Идеална за ручак или вечеру!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 šolja crvenog sočiva
  • 4 krompira, iseckana na kockice
  • 1 konzerva iseckanog paradajza (400 g) ili 3 sveža paradajza, blanširana i iseckana
  • 1 srednji crni luk, sitno iseckan
  • 2 čena belog luka, isceđena kroz presu
  • 1 šargarepa, krupno rendana
  • 1 litar povrtnog ili pilećeg fonda
  • 2 kašike ulja ili putera
  • 1 kašičica kima
  • 1 kašičica dimljene paprike
  • so i biber po ukusu
  • sveže seckani peršun ili cilantro za ukras
  • sok od ½ limuna (po želji, za osvežavajuću notu)

Priprema:
Isperite ga hladnom vodom i ostavite sa strane. U velikom loncu zagrejte ulje, dodajte luk i pržite dok ne postane staklast.

Ubacite beli luk, šargarepu, kim i dimljenu papriku – kratko propržite da zamirišu. Ubacite krompir, paradajz, sočivo i čorbu. Kada proključa, smanjite vatru i kuvajte 25–30 minuta, dok krompir i sočivo ne omekšaju. Dodajte so, biber i malo limunovog soka za svežinu.

Supu poslužite vruću, ukrašenu svežim peršunom ili cilantrom. Odlično ide uz svež hleb ili domaće krutoniće. 

Uživo!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću