SALATA OD JAJA, GRAŠKA I ROTKVICA: Lagana, osvežavajuća i kremasta
Kada poželite jelo koje je jednostavno, brzo i puno ukusa, ova salata od jaja sa graškom i rotkvicom biće pravi izbor. Njena svežina, blago pikantna nota rotkvice i kremasta tekstura majoneza čine je savršenom za lagani ručak, večeru ili kao deo svečanog stola.
Sastojci:
- 6 tvrdo kuvanih jaja
- 1 konzerva graška (oceđena)
- 5 rotkvica (iseckanih na kockice)
- 3 kašike seckanog vlašca ili mladog luka
- 3 kašike majoneza
- 1 kašičica senfa (po želji)
- so i biber po ukusu
Priprema:
Jaja skuvajte tvrdo, ohladite, oljuštite i sitno iseckajte. Rotkvice iseckajte na kockice, a vlašac sitno naseckajte. U velikoj činiji pomešajte jaja, grašak, rotkvice i vlašac. Dodajte majonez i senf, pa začinite solju i biberom po ukusu. Sve lagano promešajte i ostavite u frižideru 15–20 minuta da se ukusi sjedine.
Uživajte!
