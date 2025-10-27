Salate i čorbe

SALATA OD JAJA, GRAŠKA I ROTKVICA: Lagana, osvežavajuća i kremasta

Milena Tomasevic

27. 10. 2025. u 17:00

Kada poželite jelo koje je jednostavno, brzo i puno ukusa, ova salata od jaja sa graškom i rotkvicom biće pravi izbor. Njena svežina, blago pikantna nota rotkvice i kremasta tekstura majoneza čine je savršenom za lagani ručak, večeru ili kao deo svečanog stola.

FOTO: Novosti

 Sastojci:

  • 6 tvrdo kuvanih jaja
  • 1 konzerva graška (oceđena)
  • 5 rotkvica (iseckanih na kockice)
  • 3 kašike seckanog vlašca ili mladog luka
  • 3 kašike majoneza
  • 1 kašičica senfa (po želji)
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Jaja skuvajte tvrdo, ohladite, oljuštite i sitno iseckajte. Rotkvice iseckajte na kockice, a vlašac sitno naseckajte. U velikoj činiji pomešajte jaja, grašak, rotkvice i vlašac. Dodajte majonez i senf, pa začinite solju i biberom po ukusu. Sve lagano promešajte i ostavite u frižideru 15–20 minuta da se ukusi sjedine.

Uživajte!

