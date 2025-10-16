SUPA OD BUNDEVE, SOČIVA I SPANAĆA: Jesen u činiji
Ova bogata supa sa puno povrća idealan je izbor za topaoi zdrav obrok. Kombinacija bundeve, patlidžana, sočiva i kremaste pavlake uz završni dodir zelenog pesta čini je pravom malom prazničnom činijom.
Sastojci:
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1 kašika putera
- 1 crni luk, sitno seckan
- 2 čena belog luka, mlevena
- 2 šargarepe, oljuštene i seckane
- 500 gr bundeve
- 1 patlidžan, na kocke
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica krupno mlevenog bibera
- ½ šolje (oko 100 g) žutog ili crvenog sočiva
- 1 šolja (240 ml) pasiranog paradajza
- 4 šolje (960 ml) povrtnog bujona (ili pilećeg)
- 1 šolja (240 ml) pavlake (20% mm)
- 1 šolja (30 g) svežeg spanaća
- zeleni pesto – po ukusu, za serviranje
Priprema:
Zagrejte ulje i puter u velikoj šerpi. Propržite luk, beli luk i šargarepu 3 minuta. Dodajte bundevu, patlidžan, so i biber. Kuvajte još 3 minuta. Ubacite sočivo, paradajz i bujon. Dovedite do ključanja, poklopite i kuvajte 20 minuta na srednje niskoj vatri. Umešajte pavlaku i spanać, pa krčkajte još 5 minuta, nepoklopljeno. Poslužite toplo, uz kašiku zelenog pesta po vrhu.
Savet: Za vegansku verziju zamenite pavlaku biljnom alternativom i izostavite puter.
Uživajte!
