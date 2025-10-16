Salate i čorbe

SUPA OD BUNDEVE, SOČIVA I SPANAĆA: Jesen u činiji

Milena Tomasevic

16. 10. 2025. u 08:51

Ova bogata supa sa puno povrća idealan je izbor za topaoi zdrav obrok. Kombinacija bundeve, patlidžana, sočiva i kremaste pavlake uz završni dodir zelenog pesta čini je pravom malom prazničnom činijom.

СУПА ОД БУНДЕВЕ, СОЧИВА И СПАНАЋА: Јесен у чинији

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 1 kašika putera
  • 1 crni luk, sitno seckan
  • 2 čena belog luka, mlevena
  • 2 šargarepe, oljuštene i seckane
  • 500 gr bundeve
  • 1 patlidžan, na kocke
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica krupno mlevenog bibera
  • ½ šolje (oko 100 g) žutog ili crvenog sočiva
  • 1 šolja (240 ml) pasiranog paradajza
  • 4 šolje (960 ml) povrtnog bujona (ili pilećeg)
  • 1 šolja (240 ml) pavlake (20% mm)
  • 1 šolja (30 g) svežeg spanaća
  • zeleni pesto – po ukusu, za serviranje

Priprema:

Zagrejte ulje i puter u velikoj šerpi. Propržite luk, beli luk i šargarepu 3 minuta. Dodajte bundevu, patlidžan, so i biber. Kuvajte još 3 minuta. Ubacite sočivo, paradajz i bujon. Dovedite do ključanja, poklopite i kuvajte 20 minuta na srednje niskoj vatri. Umešajte pavlaku i spanać, pa krčkajte još 5 minuta, nepoklopljeno. Poslužite toplo, uz kašiku zelenog pesta po vrhu.

Savet: Za vegansku verziju zamenite pavlaku biljnom alternativom i izostavite puter.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMA I POEZIJA U SLUŽBI HUMANOSTI: Predstava „Bogojavljenje“ oduševila publiku u Fondaciji Mozzart

DRAMA I POEZIJA U SLUŽBI HUMANOSTI: Predstava „Bogojavljenje“ oduševila publiku u Fondaciji Mozzart