Salate i čorbe

RUSTIČNA ČORBA OD POVRĆA: Topla, mirisna i puna ukusa

Milena Tomasevic

25. 09. 2025. u 13:21

Ova čorba je savršena za porodični ručak ili laganu večeru.

РУСТИЧНА ЧОРБА ОД ПОВРЋА: Топла, мирисна и пуна укуса

FOTO: Novosti

Sastojci (za 4 porcije)

  • 4 šargarepe
  • 2 krompira
  • 1 tikvica
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 1 l povrtnog bujona
  • 100 gr krutona
  • maslinovo ulje
  • so i sveže mleveni biber
  • svež timijan

Priprema
Oljuštite i iseckajte sve povrće na kockice. U velikoj šerpi zagrejte malo maslinovog ulja. Dodajte seckani crni i beli luk i dinstajte dok ne postanu providni. Ubacite šargarepu, krompir i tikvicu. Promešajte i dinstajte nekoliko minuta da pusti aromu.
Sipajte povrtni bujon, dodajte grančicu svežeg timijana, posolite i pobiberite po ukusu. Krčkajte oko 30 minuta, dok povrće ne omekša. Po želji blendirajte supu u glatku kremastu teksturu ili je ostavite gustu za „rustični“ utisak. Služite vruće, posuto hrskavim krutonima i, ako želite, dodatnim listićem timijana.

Prijatno!

