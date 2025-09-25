RUSTIČNA ČORBA OD POVRĆA: Topla, mirisna i puna ukusa
Ova čorba je savršena za porodični ručak ili laganu večeru.
Sastojci (za 4 porcije)
- 4 šargarepe
- 2 krompira
- 1 tikvica
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 1 l povrtnog bujona
- 100 gr krutona
- maslinovo ulje
- so i sveže mleveni biber
- svež timijan
Priprema
Oljuštite i iseckajte sve povrće na kockice. U velikoj šerpi zagrejte malo maslinovog ulja. Dodajte seckani crni i beli luk i dinstajte dok ne postanu providni. Ubacite šargarepu, krompir i tikvicu. Promešajte i dinstajte nekoliko minuta da pusti aromu.
Sipajte povrtni bujon, dodajte grančicu svežeg timijana, posolite i pobiberite po ukusu. Krčkajte oko 30 minuta, dok povrće ne omekša. Po želji blendirajte supu u glatku kremastu teksturu ili je ostavite gustu za „rustični“ utisak. Služite vruće, posuto hrskavim krutonima i, ako želite, dodatnim listićem timijana.
Prijatno!
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)