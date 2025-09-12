KISELI KRASTAVCI SA POVRĆEM: Recept za šarenu salatu
Hrskavi krastavci, šargarepa i paprika u mirisnom rasolu – brza i jednostavna zimnica koja će uneti svežinu na svaku trpezu.
Sastojci
- 2 kg krastavaca
- 2 šargarepe
- 2 paprike (crvena i žuta)
- 3 glavice crnog luka
- 4 čena belog luka
- nekoliko grančica kopra
- 1 kašika semena senfa
- 1 kašičica bibera u zrnu
- lovorov list
Za premošćivanje (rasol)
- 1 litar vode
- 1 šolja 10% sirćeta
- 5 kašika šećera
- 1,5 kašike soli
Priprema
Pripremite povrće
Operite krastavce i isecite ih na željene komade. Šargarepu i paprike isecite na tanke trakice, a crni luk na kolutove.
Pripremite tegle
Sterilišite staklene tegle i u svaku stavite grančicu kopra, krišku belog luka, lovorov list, prstohvat semena senfa i nekoliko zrna bibera.
Punjenje
Ređajte u slojevima krastavce i pripremljeno povrće u tegle.
Rasol
Prelivanje i zatvaranje
Prelijte vruć rasol preko povrća u teglama, zatvorite poklopce i ostavite da se ohlade 7–10 minuta. Zatim okrenite tegle naopačke i potpuno ohladite.
Sazrevanje
Nakon nekoliko nedelja krastavci, paprike i šargarepa biće spremni za jelo – idealni za večeru ili kao dodatak sendvičima.
Prijatno!
