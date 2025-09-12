Salate i čorbe

KISELI KRASTAVCI SA POVRĆEM: Recept za šarenu salatu

Milena Tomasevic

12. 09. 2025. u 13:52

Hrskavi krastavci, šargarepa i paprika u mirisnom rasolu – brza i jednostavna zimnica koja će uneti svežinu na svaku trpezu.

КИСЕЛИ КРАСТАВЦИ СА ПОВРЋЕМ: Рецепт за шарену салату

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 kg krastavaca
  • 2 šargarepe
  • 2 paprike (crvena i žuta)
  • 3 glavice crnog luka
  • 4 čena belog luka
  • nekoliko grančica kopra
  • 1 kašika semena senfa
  • 1 kašičica bibera u zrnu
  • lovorov list

Za premošćivanje (rasol)

  • 1 litar vode
  • 1 šolja 10% sirćeta
  • 5 kašika šećera
  • 1,5 kašike soli

Priprema

Pripremite povrće
Operite krastavce i isecite ih na željene komade. Šargarepu i paprike isecite na tanke trakice, a crni luk na kolutove.

Pripremite tegle
Sterilišite staklene tegle i u svaku stavite grančicu kopra, krišku belog luka, lovorov list, prstohvat semena senfa i nekoliko zrna bibera.

Punjenje
Ređajte u slojevima krastavce i pripremljeno povrće u tegle.

Rasol

U šerpi prokuvajte vodu, sirće, šećer i so dok se sve ne rastvori.

Prelivanje i zatvaranje
Prelijte vruć rasol preko povrća u teglama, zatvorite poklopce i ostavite da se ohlade 7–10 minuta. Zatim okrenite tegle naopačke i potpuno ohladite.

Sazrevanje
Nakon nekoliko nedelja krastavci, paprike i šargarepa biće spremni za jelo – idealni za večeru ili kao dodatak sendvičima.

Prijatno!

