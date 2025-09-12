KISELI KRASTAVCI SA POVRĆEM: Recept za šarenu salatu

Hrskavi krastavci, šargarepa i paprika u mirisnom rasolu – brza i jednostavna zimnica koja će uneti svežinu na svaku trpezu.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 kg krastavaca

2 šargarepe

2 paprike (crvena i žuta)

3 glavice crnog luka

4 čena belog luka

nekoliko grančica kopra

1 kašika semena senfa

1 kašičica bibera u zrnu

lovorov list

Za premošćivanje (rasol)

1 litar vode

1 šolja 10% sirćeta

5 kašika šećera

1,5 kašike soli

Priprema

Pripremite povrće

Operite krastavce i isecite ih na željene komade. Šargarepu i paprike isecite na tanke trakice, a crni luk na kolutove.

Pripremite tegle

Sterilišite staklene tegle i u svaku stavite grančicu kopra, krišku belog luka, lovorov list, prstohvat semena senfa i nekoliko zrna bibera.

Punjenje

Ređajte u slojevima krastavce i pripremljeno povrće u tegle.

Rasol



Prelivanje i zatvaranje

Prelijte vruć rasol preko povrća u teglama, zatvorite poklopce i ostavite da se ohlade 7–10 minuta. Zatim okrenite tegle naopačke i potpuno ohladite.

Sazrevanje

Nakon nekoliko nedelja krastavci, paprike i šargarepa biće spremni za jelo – idealni za večeru ili kao dodatak sendvičima.

Prijatno!