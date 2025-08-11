Salate i čorbe

KREMASTA PILEĆA ČORBA: Po receptu naših baka

Milena Tomasevic

11. 08. 2025. u 13:00

Priprema se lako, a odličnog je ukusa

Foto:Novosti

Sastojci:

  • 400 g piletine (isečene na kockice)
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 1 komadić đumbira (veličine oraha)
  • 1 šargarepa

Maslinovo ulje

  • 3 šolje pileće čorbe (gotova supa ili od kocke)
  • 3 šolje ključale vode
  • ½ šolje sitne testenine 
  • 1 kašika brašna
  • 2 žumanca
  • 2 kašike limunovog soka
  • Malo hladne vode
  • So i biber po ukusu

Priprema 

Propržite sitno seckan luk, beli luk i rendani đumbir na maslinovom ulju. Dodajte kockice piletine i iseckanu šargarepu, kratko propržite. Ulijte 3 šolje pileće čorbe i 3 šolje ključale vode, posolite i pobiberite, pa kuvajte 15-20 minuta. Dodajte testeninu i kuvajte još 5-7 minuta. Razmutite brašno sa malo hladne vode i dodajte u čorbu da se zgusne. U posebnoj činiji pomešajte žumanca sa limunovim sokom i malo hladne vode, pa postepeno dodajte malo vrele čorbe i vraćajte sve u lonac, mešajte na laganoj vatri (ne kuvajte). Probajte i po potrebi doterajte ukus.

Prijatno!

