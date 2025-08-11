KREMASTA PILEĆA ČORBA: Po receptu naših baka
Priprema se lako, a odličnog je ukusa
Sastojci:
- 400 g piletine (isečene na kockice)
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 1 komadić đumbira (veličine oraha)
- 1 šargarepa
Maslinovo ulje
- 3 šolje pileće čorbe (gotova supa ili od kocke)
- 3 šolje ključale vode
- ½ šolje sitne testenine
- 1 kašika brašna
- 2 žumanca
- 2 kašike limunovog soka
- Malo hladne vode
- So i biber po ukusu
Priprema
Propržite sitno seckan luk, beli luk i rendani đumbir na maslinovom ulju. Dodajte kockice piletine i iseckanu šargarepu, kratko propržite. Ulijte 3 šolje pileće čorbe i 3 šolje ključale vode, posolite i pobiberite, pa kuvajte 15-20 minuta. Dodajte testeninu i kuvajte još 5-7 minuta. Razmutite brašno sa malo hladne vode i dodajte u čorbu da se zgusne. U posebnoj činiji pomešajte žumanca sa limunovim sokom i malo hladne vode, pa postepeno dodajte malo vrele čorbe i vraćajte sve u lonac, mešajte na laganoj vatri (ne kuvajte). Probajte i po potrebi doterajte ukus.
Prijatno!
