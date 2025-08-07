Salate i čorbe

SAVRŠENA OBROK SALATA U VRELIM DANIMA! Letnja eksplozija ukusa - lubenica, paradajz i feta

Новости онлајн

07. 08. 2025. u 11:00

OVA osvežavajuća letnja salata savršen je spoj slatkog i slanog!

САВРШЕНА ОБРОК САЛАТА У ВРЕЛИМ ДАНИМА! Летња експлозија укуса - лубеница, парадајз и фета

Foto: Printskrin Youtube/ Jersey Fresh

Sočna lubenica, zreli paradajz, slana feta i mirisni bosiljak čine idealnu kombinaciju za vruće dane - lagana je, a zasitna, idealna kao prilog ili lagani obrok.

Sastojci:

* Kockice lubenice, 2 šolje
* Paradajz, 1 veći
* Feta sir, 100 g
* Svež bosiljak, po želji
* Maslinovo ulje, po ukusu
* So i biber, po ukusu
* Balzamiko sirće ili limunov sok, po želji

Priprema:

Lubenicu iseći na kockice, paradajz na kriške ili polovine ako je čeri.

Fetu izmrviti ili iseći na kockice.

U velikoj činiji pomešati lubenicu, paradajz i fetu. Dodati listove svežeg bosiljka.

Po ukusu začiniti maslinovim uljem, solju, biberom i eventualno par kapi limunovog soka ili balzamika.

Poslužiti odmah, dobro rashlađeno.

Probajte! 👌

(Super recepti/Žena)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda