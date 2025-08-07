SAVRŠENA OBROK SALATA U VRELIM DANIMA! Letnja eksplozija ukusa - lubenica, paradajz i feta

OVA osvežavajuća letnja salata savršen je spoj slatkog i slanog!

Foto: Printskrin Youtube/ Jersey Fresh

Sočna lubenica, zreli paradajz, slana feta i mirisni bosiljak čine idealnu kombinaciju za vruće dane - lagana je, a zasitna, idealna kao prilog ili lagani obrok.

Sastojci:

* Kockice lubenice, 2 šolje

* Paradajz, 1 veći

* Feta sir, 100 g

* Svež bosiljak, po želji

* Maslinovo ulje, po ukusu

* So i biber, po ukusu

* Balzamiko sirće ili limunov sok, po želji

Priprema:

Lubenicu iseći na kockice, paradajz na kriške ili polovine ako je čeri.

Fetu izmrviti ili iseći na kockice.

U velikoj činiji pomešati lubenicu, paradajz i fetu. Dodati listove svežeg bosiljka.

Po ukusu začiniti maslinovim uljem, solju, biberom i eventualno par kapi limunovog soka ili balzamika.

Poslužiti odmah, dobro rashlađeno.

Probajte! 👌

(Super recepti/Žena)