SAVRŠENA OBROK SALATA U VRELIM DANIMA! Letnja eksplozija ukusa - lubenica, paradajz i feta
OVA osvežavajuća letnja salata savršen je spoj slatkog i slanog!
Sočna lubenica, zreli paradajz, slana feta i mirisni bosiljak čine idealnu kombinaciju za vruće dane - lagana je, a zasitna, idealna kao prilog ili lagani obrok.
Sastojci:
* Kockice lubenice, 2 šolje
* Paradajz, 1 veći
* Feta sir, 100 g
* Svež bosiljak, po želji
* Maslinovo ulje, po ukusu
* So i biber, po ukusu
* Balzamiko sirće ili limunov sok, po želji
Priprema:
Lubenicu iseći na kockice, paradajz na kriške ili polovine ako je čeri.
Fetu izmrviti ili iseći na kockice.
U velikoj činiji pomešati lubenicu, paradajz i fetu. Dodati listove svežeg bosiljka.
Po ukusu začiniti maslinovim uljem, solju, biberom i eventualno par kapi limunovog soka ili balzamika.
Poslužiti odmah, dobro rashlađeno.
Probajte! 👌
(Super recepti/Žena)
