Salate i čorbe

SAVRŠENA JE ZA LAGANU VEČERU I DETOKS DAN: Krem čorba sa spanaćem, bez mleka

Новости онлајн

09. 08. 2025. u 22:30

OVA krem supa je nežna, baršunasta i prepuna hranljivih sastojaka.

САВРШЕНА ЈЕ ЗА ЛАГАНУ ВЕЧЕРУ И ДЕТОКС ДАН: Крем чорба са спанаћем, без млека

Foto: Profimedia

Avokado daje kremastu teksturu, dok spanać obezbeđuje obilje gvožđa i vitamina.

Sastojci:

* Zreli avokado, 1
* Sveži spanać, 150 g
* Crni luk, 1 manji
* Beli luk, 2 čena
* Povrćni bujon, 500 ml
* Maslinovo ulje, 1 kašika
* So i biber, po ukusu
* Sok od limuna, ½ limuna

Priprema: 

Na maslinovom ulju propržite sitno seckani crni i beli luk dok ne omekšaju. Dodajte spanać i dinstajte još 1-2 minuta, dok ne uvene.

Dodajte bujon i kuvajte sve zajedno još 5 minuta. Sklonite sa vatre, dodajte avokado (oljušten i isečen na komade) i limunov sok.

Sve izblendirajte u glatku, baršunastu supu. Po potrebi dodajte još začina.

Poslužite toplo, uz prepečen hleb ili semenkice.

Prijatno!

(Super recepti/Žena)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BRUSKETE: Recept idealno posluženje za svaku priliku
Peciva i pite

0 0

BRUSKETE: Recept idealno posluženje za svaku priliku

Kada vam stižu gosti i želite da ih iznenadite nečim ukusnim i jednostavnim – bruskete su pravi izbor. Ovaj italijanski klasik je brz za pripremu, izgleda primamljivo i može se prilagoditi svakom ukusu. Bilo da ih služite kao predjelo, užinu ili laganu večeru, bruskete će uvek ostaviti utisak.

09. 08. 2025. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju