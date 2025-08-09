SAVRŠENA JE ZA LAGANU VEČERU I DETOKS DAN: Krem čorba sa spanaćem, bez mleka

OVA krem supa je nežna, baršunasta i prepuna hranljivih sastojaka.

Foto: Profimedia

Avokado daje kremastu teksturu, dok spanać obezbeđuje obilje gvožđa i vitamina.

Sastojci:

* Zreli avokado, 1

* Sveži spanać, 150 g

* Crni luk, 1 manji

* Beli luk, 2 čena

* Povrćni bujon, 500 ml

* Maslinovo ulje, 1 kašika

* So i biber, po ukusu

* Sok od limuna, ½ limuna

Priprema:

Na maslinovom ulju propržite sitno seckani crni i beli luk dok ne omekšaju. Dodajte spanać i dinstajte još 1-2 minuta, dok ne uvene.

Dodajte bujon i kuvajte sve zajedno još 5 minuta. Sklonite sa vatre, dodajte avokado (oljušten i isečen na komade) i limunov sok.

Sve izblendirajte u glatku, baršunastu supu. Po potrebi dodajte još začina.

Poslužite toplo, uz prepečen hleb ili semenkice.

Prijatno!

(Super recepti/Žena)