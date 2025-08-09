SAVRŠENA JE ZA LAGANU VEČERU I DETOKS DAN: Krem čorba sa spanaćem, bez mleka
OVA krem supa je nežna, baršunasta i prepuna hranljivih sastojaka.
Avokado daje kremastu teksturu, dok spanać obezbeđuje obilje gvožđa i vitamina.
Sastojci:
* Zreli avokado, 1
* Sveži spanać, 150 g
* Crni luk, 1 manji
* Beli luk, 2 čena
* Povrćni bujon, 500 ml
* Maslinovo ulje, 1 kašika
* So i biber, po ukusu
* Sok od limuna, ½ limuna
Priprema:
Na maslinovom ulju propržite sitno seckani crni i beli luk dok ne omekšaju. Dodajte spanać i dinstajte još 1-2 minuta, dok ne uvene.
Dodajte bujon i kuvajte sve zajedno još 5 minuta. Sklonite sa vatre, dodajte avokado (oljušten i isečen na komade) i limunov sok.
Sve izblendirajte u glatku, baršunastu supu. Po potrebi dodajte još začina.
Poslužite toplo, uz prepečen hleb ili semenkice.
Prijatno!
(Super recepti/Žena)
