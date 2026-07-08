GULAŠ OD SVINJSKIH REBARA SA KROMPIROM: Sočno, mirisno i zasitno jelo
Mekana svinjska rebra, krompir koji upija sve ukuse i bogat sos čine savršen ručak za celu porodicu. Priprema je jednostavna, a rezultat je jelo koje će svi tražiti ponovo.
- 1 kg svinjskih rebara
- so
- mleveni crni biber
- 5–6 krompira
- 2 čena belog luka
- 1 glavica crnog luka
- 1/2 crvene paprike
- 1/2 zelene paprike
- maslinovo ulje
- 1 list lovora
- 1 kašičica slatke mlevene paprike
- 100 gr pasiranog paradajza (ili 4 kašike paradajz sosa)
- 80 ml belog vina
- oko 1 litar vode ili bujona
- po želji 1 kocka za supu
Priprema:
Rebra posolite i pobiberite, pa ih dobro zapecite sa svih strana na malo maslinovog ulja. Izvadite ih i ostavite sa strane. U istoj šerpi propržite sitno seckan crni luk, beli luk, crvenu i zelenu papriku, pa dodajte lovorov list. Dinstajte dok povrće ne omekša. Dodajte slatku mlevenu papriku i odmah promešajte da ne zagori. Ubacite pasirani paradajz i dobro sjedinite. Sipajte belo vino i kuvajte nekoliko minuta dok alkohol ne ispari. Vratite rebra u šerpu, dodajte vodu ili bujon, a po želji i kocku za supu. Poklopite i kuvajte na umerenoj vatri oko 45 minuta. Dodajte krompir isečen na krupnije komade. Nastavite kuvanje još oko 30 minuta, dok krompir ne omekša i sos se lepo ne zgusne.
Prijatno!
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