GULAŠ OD SVINJSKIH REBARA SA KROMPIROM: Sočno, mirisno i zasitno jelo

Mekana svinjska rebra, krompir koji upija sve ukuse i bogat sos čine savršen ručak za celu porodicu. Priprema je jednostavna, a rezultat je jelo koje će svi tražiti ponovo.

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1 kg svinjskih rebara

so

mleveni crni biber

5–6 krompira

2 čena belog luka

1 glavica crnog luka

1/2 crvene paprike

1/2 zelene paprike

maslinovo ulje

1 list lovora

1 kašičica slatke mlevene paprike

100 gr pasiranog paradajza (ili 4 kašike paradajz sosa)

80 ml belog vina

oko 1 litar vode ili bujona

po želji 1 kocka za supu

Priprema:

Rebra posolite i pobiberite, pa ih dobro zapecite sa svih strana na malo maslinovog ulja. Izvadite ih i ostavite sa strane. U istoj šerpi propržite sitno seckan crni luk, beli luk, crvenu i zelenu papriku, pa dodajte lovorov list. Dinstajte dok povrće ne omekša. Dodajte slatku mlevenu papriku i odmah promešajte da ne zagori. Ubacite pasirani paradajz i dobro sjedinite. Sipajte belo vino i kuvajte nekoliko minuta dok alkohol ne ispari. Vratite rebra u šerpu, dodajte vodu ili bujon, a po želji i kocku za supu. Poklopite i kuvajte na umerenoj vatri oko 45 minuta. Dodajte krompir isečen na krupnije komade. Nastavite kuvanje još oko 30 minuta, dok krompir ne omekša i sos se lepo ne zgusne.

Prijatno!