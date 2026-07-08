Ručak dana

GULAŠ OD SVINJSKIH REBARA SA KROMPIROM: Sočno, mirisno i zasitno jelo

Milena Tomasevic

08. 07. 2026. u 07:00

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Mekana svinjska rebra, krompir koji upija sve ukuse i bogat sos čine savršen ručak za celu porodicu. Priprema je jednostavna, a rezultat je jelo koje će svi tražiti ponovo.

ГУЛАШ ОД СВИЊСКИХ РЕБАРА СА КРОМПИРОМ: Сочно, мирисно и заситно јело

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 1 kg svinjskih rebara
  • so
  • mleveni crni biber
  • 5–6 krompira
  • 2 čena belog luka
  • 1 glavica crnog luka
  • 1/2 crvene paprike
  • 1/2 zelene paprike
  • maslinovo ulje
  • 1 list lovora
  • 1 kašičica slatke mlevene paprike
  • 100 gr pasiranog paradajza (ili 4 kašike paradajz sosa)
  • 80 ml belog vina
  • oko 1 litar vode ili bujona
  • po želji 1 kocka za supu

Priprema:

Rebra posolite i pobiberite, pa ih dobro zapecite sa svih strana na malo maslinovog ulja. Izvadite ih i ostavite sa strane. U istoj šerpi propržite sitno seckan crni luk, beli luk, crvenu i zelenu papriku, pa dodajte lovorov list. Dinstajte dok povrće ne omekša. Dodajte slatku mlevenu papriku i odmah promešajte da ne zagori. Ubacite pasirani paradajz i dobro sjedinite. Sipajte belo vino i kuvajte nekoliko minuta dok alkohol ne ispari. Vratite rebra u šerpu, dodajte vodu ili bujon, a po želji i kocku za supu. Poklopite i kuvajte na umerenoj vatri oko 45 minuta. Dodajte krompir isečen na krupnije komade. Nastavite kuvanje još oko 30 minuta, dok krompir ne omekša i sos se lepo ne zgusne.

Prijatno!

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