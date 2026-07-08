PLAN ZELENSKOG I ZAPADA: NA Moskvu do 1.000 dronova dnevno, NATO podržava udare na Rusiju

UKRAJINSKI dronovi su prvi put uspeli da dolete do Omska i pogode jednu od najvećih rafinerija na svetu, udaljenu od Ukrajine čak 2.500 kilometara. Gubernator Omska Vitalij Hocenko kazao je da je ruski PVO oborio veći broj dronova, ali su neki uspeli da dolete do rafinerije, a srećom niko nije stradao.

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Za sada se ne saopštava kolika je šteta na rafineriji kapaciteta 20,5 miliona tona nafte godišnje i proizvodi najčistije derivate koji se prodaju kao "evrop-5". U Omsku se proizvodi svaki šesti litar ruskog benzina i dizel goriva.

Vlasnik rafinerije je kompanija "Gaspromnjeft" koja je investirala više od 500 milijardi rubalja da se realizuje planirani projekat modernizacije. Od 1. jula u Omskoj oblasti je zabranjeno da se objavljuju fotografije o napadima ukrajinskih dronova na tamošnje industrijske objekte. Međutim telegram-kanal "Pažnja, novosti" objavio je snimak na kome se vidi let drona.

Glavni konstruktor i suvlasnik ukrajinske kompanije "Fajer point" Denis Štiljerman tvrdi da je tokom udara u Omsku korišćen modernizovani dalekometni dron sa znatno jačim motorom i većim dometom. Drugu veliku rusku rafineriju u Jaroslavlju minule noći je napadalo više od 70 dronova, sopštio je gubernator Mihail Jevrajev, ističući je da je PVO uspeo da zaustavi sve dronove.

Rukovodstvo Ukrajine napada ruske rafinerije, jer želi da izazove krizu goriva i nezadovoljstvo građana uz masovne proteste. Mnogi evropski komentatori navode da Ukrajinci gađaju industrijske objekte u Rusiji zahvaljujući pomoći Amerikanaca.

Poljska slala tajno rakete U VARŠAVI je izbio politički skandal, jer je izašlo na videlo da je vlada bez znanja predsednika države tajno slala iz vojnih skladišta "patriote" Ukrajini. Ministar odbrane Poljske Kosinjak Kamiš kaže da je time bila dovedena u opasnost odbrana Poljske, pa insistira da se javnost informiše šta je sve dato Ukrajini kao vojna pomoć od 2022.

U nekim ruskim oblastima ima problema sa nestašicom najkvalitenijih benzina za bolje automobile. Zbog toga je Rusija povećala uvoz benzina iz beloruskih rafinerija.

Britanskim novinarima je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski najavio da će uskoro početi da napadaju Moskvu sa hiljadu dronova dnevno. On smatra da će bitka na nebu odrediti ko je pobednik u ukrajinsko-ruskom ratu. U ranim jutarnjim satima ruski PVO je oborio u više oblasti 452 drona. Na drugoj strani Rusi su nastavili da gađaju važne objekte širom Ukrajine.

Predsednik Finske Aleksandar Stub rekao je "Fajnenšl tajmsu" da zemlje NATO podržavaju ukrajinske udare u unutrašnjosti ruske teritorije, jer smatraju da time Kijev može da natera Moskvu da se vrate za pregovarački sto.

- Tvrdnje NATO da Alijansa nije u ratu sa Rusijom su obmanjujuće - zaključio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i naglasio da se, uz direktno učešće evropskog i američkog vojnog osoblja, Kijevu obezbeđuju oružje, obaveštajni podaci i satelitska pomoć, kao i podaci neophodni za ciljanje i programiranje smrtonosnog oružja koje se koristi za gađanje ruskih građana i civilnih meta.