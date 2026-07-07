KLASIKA KOJA NIKAD NE IZLAZI IZ MODE: Šnicla kao iz dobre domaće kafane
Hrskava svinjska šnicla, kuvani krompir, povrće od šargarepe i kelerabe, uz kremasti holandez sos – obrok koji osvaja na prvi zalogaj.
Sastojci
- 600 gr svinjskog karea
- 2 jaja
- brašno
- prezle
- so i biber
- 7 kašika masti za prženje
- 75 gr putera
- 1 veza šargarepe
- 3 kelerabe
- 1/2 kašičice sode bikarbone
- 1 kašika putera ili namaza po izboru
- 150 ml bujona
- 700 gr krompira
- svež kopar i peršun
Priprema holandez sosa
- žumanca
- rastopljeni puter
- limunov sok
- so
- beli biber (po želji)
Priprema se tako što se žumanca lagano mute na pari, zatim se postepeno dodaje rastopljeni puter dok sos ne postane gust i svilenkast, a na kraju se začini limunovim sokom, solju i biberom.
Priprema glavnog jela
Očistite meso od žilica i isecite ga na četiri odreska. Istucite ih između dve folije, posolite i pobiberite. Uvaljajte ih najpre u brašno, zatim u umućena jaja, pa u prezle, bez jakog pritiskanja.
Krompir oljuštite i skuvajte u posoljenoj vodi. Šargarepu i kelerabu očistite i blanširajte 3–4 minuta u posoljenoj vodi sa sodom bikarbonom. Odmah ih prebacite u ledenu vodu da zadrže boju.
Povrće ocedite, pa ga kratko propržite na polovini putera. Dodajte kašiku putera ili namaza po izboru, malo bujona i dinstajte poklopljeno na tihoj vatri dok ne omekša.
Šnicle pržite dok ne dobiju zlatnožutu, hrskavu koricu sa obe strane.
Kuvani krompir ocedite, dodajte preostali puter i sitno seckani kopar i peršun, pa lagano promešajte.
Poslužite šnicle uz krompir, dinstano povrće i holandez sos. Po želji, sos možete obogatiti sa malo belog vina.
Prijatno!
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