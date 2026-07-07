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KLASIKA KOJA NIKAD NE IZLAZI IZ MODE: Šnicla kao iz dobre domaće kafane

Milena Tomasevic

07. 07. 2026. u 07:00

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Hrskava svinjska šnicla, kuvani krompir, povrće od šargarepe i kelerabe, uz kremasti holandez sos – obrok koji osvaja na prvi zalogaj.

КЛАСИКА КОЈА НИКАД НЕ ИЗЛАЗИ ИЗ МОДЕ: Шницла као из добре домаће кафане

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 600 gr svinjskog karea
  • 2 jaja
  • brašno
  • prezle
  • so i biber
  • 7 kašika masti za prženje
  • 75 gr putera
  • 1 veza šargarepe
  • 3 kelerabe
  • 1/2 kašičice sode bikarbone
  • 1 kašika putera ili namaza po izboru
  • 150 ml bujona
  • 700 gr krompira
  • svež kopar i peršun

Priprema holandez sosa

  • žumanca
  • rastopljeni puter
  • limunov sok
  • so
  • beli biber (po želji)

Priprema se tako što se žumanca lagano mute na pari, zatim se postepeno dodaje rastopljeni puter dok sos ne postane gust i svilenkast, a na kraju se začini limunovim sokom, solju i biberom.

Priprema glavnog jela

Očistite meso od žilica i isecite ga na četiri odreska. Istucite ih između dve folije, posolite i pobiberite. Uvaljajte ih najpre u brašno, zatim u umućena jaja, pa u prezle, bez jakog pritiskanja.
Krompir oljuštite i skuvajte u posoljenoj vodi. Šargarepu i kelerabu očistite i blanširajte 3–4 minuta u posoljenoj vodi sa sodom bikarbonom. Odmah ih prebacite u ledenu vodu da zadrže boju.
Povrće ocedite, pa ga kratko propržite na polovini putera. Dodajte kašiku putera ili namaza po izboru, malo bujona i dinstajte poklopljeno na tihoj vatri dok ne omekša.
Šnicle pržite  dok ne dobiju zlatnožutu, hrskavu koricu sa obe strane.
Kuvani krompir ocedite, dodajte preostali puter i sitno seckani kopar i peršun, pa lagano promešajte.
Poslužite šnicle uz krompir, dinstano povrće i holandez sos. Po želji, sos možete obogatiti sa malo belog vina.

Prijatno! 

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