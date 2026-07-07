KLASIKA KOJA NIKAD NE IZLAZI IZ MODE: Šnicla kao iz dobre domaće kafane

Hrskava svinjska šnicla, kuvani krompir, povrće od šargarepe i kelerabe, uz kremasti holandez sos – obrok koji osvaja na prvi zalogaj.

FOTO: Novosti

Sastojci

600 gr svinjskog karea

2 jaja

brašno

prezle

so i biber

7 kašika masti za prženje

75 gr putera

1 veza šargarepe

3 kelerabe

1/2 kašičice sode bikarbone

1 kašika putera ili namaza po izboru

150 ml bujona

700 gr krompira

svež kopar i peršun

Priprema holandez sosa

žumanca

rastopljeni puter

limunov sok

so

beli biber (po želji)

Priprema se tako što se žumanca lagano mute na pari, zatim se postepeno dodaje rastopljeni puter dok sos ne postane gust i svilenkast, a na kraju se začini limunovim sokom, solju i biberom.

Priprema glavnog jela

Očistite meso od žilica i isecite ga na četiri odreska. Istucite ih između dve folije, posolite i pobiberite. Uvaljajte ih najpre u brašno, zatim u umućena jaja, pa u prezle, bez jakog pritiskanja.

Krompir oljuštite i skuvajte u posoljenoj vodi. Šargarepu i kelerabu očistite i blanširajte 3–4 minuta u posoljenoj vodi sa sodom bikarbonom. Odmah ih prebacite u ledenu vodu da zadrže boju.

Povrće ocedite, pa ga kratko propržite na polovini putera. Dodajte kašiku putera ili namaza po izboru, malo bujona i dinstajte poklopljeno na tihoj vatri dok ne omekša.

Šnicle pržite dok ne dobiju zlatnožutu, hrskavu koricu sa obe strane.

Kuvani krompir ocedite, dodajte preostali puter i sitno seckani kopar i peršun, pa lagano promešajte.

Poslužite šnicle uz krompir, dinstano povrće i holandez sos. Po želji, sos možete obogatiti sa malo belog vina.

Prijatno!